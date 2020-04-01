Cemil Taşcıoğlu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Taşçıoğlu'nun tedavisi bir süredir devam ediyordu.

Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Çarşamba akşamı sosyal medya hesabından duyurdu.

https://twitter.com/TasciogluOnur/status/1245386472192200706

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından hayatını kaybeden Taşcıoğlu’nun yakınlarına başsağlığı diledi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1245393512457293826

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüs tespiti konulması sonrası Cemil Taşcıoğlu’nun sağlık durumunu oğlu Onur Taşcıoğlu’na sormuştu.

Onur Taşcıoğlu, “Babam hala entübe durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede” yanıtını vermişti.

Cemal Taşcıoğlu’nun vefat haberi sonrası bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1245388563648262144

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.