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Cemile hemşire 5 yaşındaki evladına kavuştu

02.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Cemile hemşire 5 yaşındaki evladına kavuştu

Ordu’da sağlık çalışanı olduğu için korona virüsü (Kovid-19) riski bulunduğu gerekçesiyle 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire, evladına yeniden kavuştu.Ordu’da karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Şükrü Kuzey‘in velayeti anneye verildi.

Ordu’da sağlık çalışanı olduğu için korona virüsü (Kovid-19) riski bulunduğu gerekçesiyle 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire, evladına yeniden kavuştu.
Ordu’da karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Şükrü Kuzey‘in velayeti anneye verildi. Ancak baba Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğu ve sürekli evlere girip çıktığı için çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ileri sürerek, velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu. Görülen mahkemenin ara kararında mahkeme heyeti, ‘geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır’ diyerek, velayeti babaya verdi. Verilen karara avukatı aracılığı ile itiraz eden Cemile Deniz, Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi. Çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakıldı. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı.

Çocuğuna yeniden kavuştu
Gerekli incelemeler sonrası mahkeme heyeti, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından vazgeçti. Annenin itirazını kabul eden mahkeme, velayeti babadan alarak yeniden geçici olarak anneye verdi.

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