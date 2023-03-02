Cemre ne zaman düşer? 2023 cemre hangi sırayla düşer? İşte cemre düşmesi sırası

Cemre düşmesi tarihi araştırılıyor. Havaların ısınmasını simgeleyen cemre düşmesi Arapça'da kor durumunda olan ateş anlamına gelir. Cemre ilk önce havaya sonra suya en son ise toprağa düşer. Peki cemre ne zaman düşer? 2023 cemre hangi sırayla düşer? İşte detaylar...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştü. İkinci cemre ise suya 26-27 Şubat tarihlerinde düştü. Üçüncü cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde düşmesi bekleniyor.

CEMRE NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Cemre düşmesi sıcaklığın artışını ifade eder. 7 gün ara ile önce havaya sonra suya ve en son toprağa düşer. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

