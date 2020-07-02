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Cenaze sonrası koronavirüs paniği! Karantina sayısı 139'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa verildiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmaları, bugün itibari ile sona erdi. Çalışmalar sonucunda pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 139 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Cenaze sonrası koronavirüs paniği! Karantina sayısı 139'a yükseldi

Kula’ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi’nde 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi. İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından, cenaze öncesinde rahatsızlanan ve Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak test örneği alınan eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından geniş çaplı filyasyon çalışması başlatıldı. Filyasyon çalışmaları kapsamında, ilk etapta pozitif vakanın birinci derece akrabalarından oluşan 19 kişi karantinaya alınmıştı. Sona eren çalışmalarda, 353 haneli Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde toplamda 918 kişiye filyasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmada pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen toplam 120 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Narıncalı Pıtrak Mahallesi’nde toplam karantina sayısı 139 olmuş oldu.

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Öte yandan, pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 139 kişiden 10 kişinin İzmir’den Kula’ya gelerek cenazeye katıldığı belirlendi. Bu 10 kişi de İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmaları sonrasında İzmir’e gönderilerek, İzmir’deki ikametlerinde 14 günlük karantina uygulanması sağlandı. 139 kişilik karantinaya alınan bazı kişilerin işçi olarak çalışmasından dolayı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla, bu kişilerin 14 gün süre ile Covid-19 raporlusu olarak izinli sayılacağı bildirildi. 14 günlük karantina sürecinde tarlalarında mahsullerini kaldıracak vatandaşların, dışarıdan işçi getirmemek şartı ile tarlalarına çalışmaya gidebileceği öğrenildi.

Ayrıca, karantinaya alınan 139 kişinin, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ile aile hekimleri tarafından her gün aranarak, sağlıklarında herhangi bir değişim ya da salgının belirtilerinin olup olmadığı sorulacak ve bu bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi(FİTAS) üzerinden takip edileceği bildirildi. 139 kişinin karantina sürecinin devam edeceği 14 gün boyunca, Narıncalı Pıtrak Mahallesi’nde cuma namazlarında dezenfekte işlemleri artırılacak, namaza katılan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske kullanması yönündeki tedbirleri de artırılacak. (İHA)

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