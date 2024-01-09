HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | İsrail uçakları vurdu! Sıra Lübnan'da mı? Hizbullah komutanının cenaze töreni yakınına peşe peşe hava saldırıları

SON DAKİKA | İsrail uçakları vurdu! Sıra Lübnan'da mı? Hizbullah komutanının cenaze töreni yakınına peşe peşe hava saldırıları

09.01.2024 14:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Panik yaratan saldırı dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alana yakın bir noktada gerçekleşti. Söz konusu saldırı sonrası 'Sıra Lübnan'a mı geldi?' sorusu akıllara gelirken, bölgede tansiyon giderek tırmanıyor.

SON DAKİKA | İsrail uçakları vurdu! Sıra Lübnan'da mı? Hizbullah komutanının cenaze töreni yakınına peşe peşe hava saldırıları

Son dakika: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

HİZBULLAH KOMUTANININ CENAZE TÖRENİ VARDI

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

jghjhgj

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.

ghfhfhjh

"SIRA LÜBNAN'A GELDİ!' MESAJI

Habertürk yayınına katılan Gazeteci Çetiner Çetin, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çetin, "Açıkçası İsrail 'Sıra Lübnan'a geldi. Artık Lübnan'ı hedef alacağım' mesajı veriyor. Lübnan'ın kötü ekonomisini İsrail iyi biliyor. Beyrut'taki liman patlamasının sorumlusunu olan Lübnan halkı doğrudan Hizbullah'ı ilan etmişti. Lübnan'da parçalı bir siyaset vardır."

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede olduCumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
Kayalıklardan oluk oluk akıyor! Herkes onun peşinde ama...Kayalıklardan oluk oluk akıyor! Herkes onun peşinde ama...
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklamasıMurat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Kurum ile Uraloğlu'nun gündem olan karesine İmamoğlu'ndan tepki! "Ben ya da yol arkadaşlarım cevabını verir"

Kurum ile Uraloğlu'nun gündem olan karesine İmamoğlu'ndan tepki! "Ben ya da yol arkadaşlarım cevabını verir"

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Kayalıklardan oluk oluk akıyor! Herkes onun peşinde ama...

Kayalıklardan oluk oluk akıyor! Herkes onun peşinde ama...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.