Çene eklemi bozukluğu tedavisi nasıl olur? Çene eklemi bozukluğu belirtileri nelerdir? Eklem splinti ne kadar süreyle kullanılmaktadır?

Botoks aslında temelde paraliz edici bir toksindir ve Botulinum toksin kelimesinin kısaltılmış halidir. Botulinum toksininin kökenlerini incelediğimizde Clostridium botulinum ve diğer iki Clostridia türü tarafından üretilen ve benzer özellikler taşıyan yedi ayrı nörotoksinin ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Botulinum toksini, sinir uçlarını tarafından üretilen mediatörleri engelleyip, sinir iletimini geçici olarak durmaktadır. Botoks eklem tedavisi olan bireylerde de Masseter ve Temporal kaslara enjekte edilmektedir.Bu enjeksiyonların etkisi uygulamadan sonra üçüncü günde başlar ve etki üç-dört ay en üst düzeyde devam ettikten sonra altıncı ayda biter.Botoks etkisi geçtikten sonra eklem ve kas ağrıları tekrar yaşanmaya başlanır.Botoks eklem şikayeti olan hastalarda etkisini yüzeyel olarak göstermekte ve sürekli tekrarlanma ihtiyacı doğmaktadır. Şikayetlerin tümüyle giderilebilmesi için eklem splinti tedavisi çoğu zaman gerekmektedir.

EKLEM SPLİNTİ TEDAVİSİ SONRASI NELER YAPILMAKTADIR?

Eklem splinti tedavilerinden sonra dört olasılık karşımıza çıkmaktadır.

1-Eklem ve kas ağrıları geçtikten ve kararlı(stabil) bir kapanış elde edildikten sonra eğer dişlerin kapanışı da bu yeni eklem konumuna uyumluysa herhangi başka bir işlem yapılmaz. Hasta 6 aylık takiplerle izlenir.

2-Eklem splinti sonrası eklemin yeni konumuna uygun olarak alt çene yer değiştirdiğinden çoğunlukla ortodontik tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır.

3-Cerrahi Ameliyat: Eklem splinti sonrasında alt çenenin uygun konumuna gelmesini takiben dış görünüşte oluşabilecek bozulmalara karşılık tel ve cerrahi ameliyat tedavisi uygulanmaktadır.

4-Eklem splinti sonrasında yeni çene konumuna göre mevcut kaplamaların veya restorasyonların değiştirilmesi de gerekebilmektedir.

EKLEM SPLİNTİ KULLANIRKEN KAS GEVŞETİCİ DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR MU?

Eklem splinti ile kararlı bir kapanış elde edildikten sonra gerginlik yaşanan masseter ve temporalis kaslarında gevşemeler olmaktadır.Stabil bir eklem pozisyonu olan hastalarda eklem tedavileri esnasında kas gevşetici kullanımına gerek kalmamaktadır.

Kaynak: www.berkozogul.com

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