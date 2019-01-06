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Çengelköy'de haç çıkarma töreni 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

ORTODOKSLAR bugün Hz.

Çengelköy'de haç çıkarma töreni 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- ORTODOKSLAR bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor. İstanbul'da da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar Çengelköy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaretçiler kortej ile birlikte Çengelköy İskelesi'ne geldi. Denizdeki tekneden atlayan 6 kişi denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü aldı. Şahbaz "İlk defa katılıyorum. İlk defa kazanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Deniz çok soğuktu" dedi. Karaya çıkan yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok sayıda vatandaş izledi.

Çengelköy'de haç çıkarma töreni Çengelköy'de haç çıkarma töreni Çengelköy'de haç çıkarma töreni Çengelköy'de haç çıkarma töreni

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