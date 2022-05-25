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Cengiz Kurtoğlu bir deri bir kemik kaldı! Cengiz Kurtoğlu nasıl 45 kilo verdi

25.05.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu da birçok kişi gibi fazla kilolarından rahatsız olan isimlerden biriydi. Geçtiğimiz yıllarda kilo vermek için harekete geçen Cengiz Kurtoğlu, mide küçültme operasyonu ile 45 kilo verdi. Kilo vermek için bıçak altına yatmadan önce çok araştırma yaptığını belirten Cengiz Kurtoğlu, artık kilosuna çok dikkat ettiğini belirtiyor.

Cengiz Kurtoğlu bir deri bir kemik kaldı! Cengiz Kurtoğlu nasıl 45 kilo verdi

Cengiz Kurtoğlu, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme operasyonunu tercih etti. 2016 yılında geçirmiş olduğu bu operasyondan sonra 140'lı kilolardan 89 kiloya kadar düştüğünü belirten Cengiz Kurtoğlu, doktorunun tavsiyelerine harfi harfine uyduğunu da sözlerine ekledi. Cengiz Kurtoğlu’nun inanılmaz değişimi sevenlerini çok şaşırttı.

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CENGİZ KURTOĞLU NASIL ZAYIFLADI?

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 130 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı oldu. 45 kilo verip 85'e düşen Cengiz Kurtoğlu'nun sevenleri yeni ve zayıf hâli karşısında şoke oldu.

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Kurtoğlu, ameliyatın ardından yediklerine ve içtiklerine çok dikkat ettiğini aktararak, sporu da aksatmadığını söyledi.

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MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI NEDİR?

Diyet ve egzersize rağmen bir türlü kilo veremeyenlerin başvurduğu tüp mide ameliyatı (mide küçültme ameliyatı) mide hacmi küçültülerek, hastanın az gıdayla tokluk hissetmesi sağlayan bir yöntem.

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Cengiz Kurtoğlu
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