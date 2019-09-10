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Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Konserde ünlü sanatçılar "Liselim" ve "Gelin Olmuş Gidiyorsun" şarkılarını birlikte seslendirdi

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı

İSTANBUL (AA) - Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Kurtoğlu ve Besen'in konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtoğlu ve Besen, aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konserin ilk yarısında "Duvardaki Resim", "Duyanlara Duymayanlara", "Sevdan Olmasa" ve "Kendim Ettim" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendiren Kurtoğlu, "35 yıl sonra canım ağabeyim Ümit Besen'le aynı sahnede olmak gurur verici. Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk. Daim olsun. Birlikte duygusal bir akşam yaşayacağız." dedi.

İkinci bölümde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını yorumlayan Ümit Besen ise "Cengiz benim gerçekten çok değer verdiğim bir kardeşim. Tarabya'da bizim çok uzun bir birlikteliğimiz oldu. Aynı mekanlarda çok sahne almışlığımız var." dedi.

İki sanatçı, Mustafa Sandal'ın "Sonuna Kadar" şarkısıyla konsere sürpriz katılımının ardından "Liselim" ve "Gelin Olmuş Gidiyorsun" şarkılarını birlikte seslendirdi.

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen 35 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen 35 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen 35 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen 35 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

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