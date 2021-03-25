HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

"Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

25.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz.

Adana’da 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı.
Adana’da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe (75) bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Yaşlı kadın bu sırada yanına 2’si yabanca 4 kişinin yaklaştığını belirterek, “Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz’ dedi. ‘Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız’ dedi. ‘Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız’ dediler. ‘Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız’ dediler. Bende onlara, bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin dedim ve gönderdim” diye konuştu.
Nergiz Kurçe, daha sonra aynı kişileri metro çıkışında yine gördüğünü en az 4 kişiden para aldıklarını ifade ederek, “Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor. Ancak ben polise gidip şikayetçi olmadım. Keşke olsaydım şimdi aklıma geldi. Vatandaşı cennetten tapulu arsa vereceğiz diye dolandırıyorlar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

Son dakika! Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı videolu açıklama yayınladı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Orman Bölge Müdürü kaza geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.