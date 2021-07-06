Cep telefonu patlaması bu hatadan kaynaklanıyormuş!

Cep telefonları genellikle şarjda uzun süre bırakıldıklarından dolayı bataryalarının ısınması sonucu patlayabilmektedir. Bataryalarının ısınması cihazın marka ve modeline göre değişiklik gösterse de bu hatayı kullanıcıların çoğu yapmaktadır.

BU HATAYI YAPMAYIN!

Kullanıcı olarak gece yatarken cihazı şarja takar ve sabah bataryasını dolu olarak almak isteriz. Fakat bu tür şarjda bırakma durumları yüzünden birçok telefon patlaya bilmekte hatta yangınlara sebep olmaktadır.

ŞARJ YÜZDESİNE GÖRE HAREKET ETMEK PATLAMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Telefonunuzu %10 seviyesine geldiği zaman şarja takıp, %100 seviyesine geldiği zaman şarjdan çıkarmak en doğrusudur. Bu aynı zamanda cihazınızın batarya ömrünü de uzatacaktır.

Şarjı %100' ü geçen cihazlarda patlama riski yükselmektedir.

