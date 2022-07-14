HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cepheden uzaktaki Ukrayna kentine füze saldırısında 22 kişi öldü

Cepheden uzaktaki Ukrayna kentine füze saldırısında 22 kişi öldü

14.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı yetkililer, Rus füzelerinin saldırısı sonucu, ülkenin doğusundaki cepheden uzak bir kentte aralarında üç çocuğun da bulunduğu 22 kişinin öldüğünü açıkladı.

Cepheden uzaktaki Ukrayna kentine füze saldırısında 22 kişi öldü

Ukraynalı yetkililer, Rus füzelerinin saldırısı sonucu, ülkenin doğusundaki cepheden uzak bir kentte aralarında üç çocuğun da bulunduğu 22 kişinin öldüğünü açıkladı.

Donbas'ta süren çatışmaların çok uzağında bulunan Başkent Kiev'in güneybatısındaki Vinnitsya'daki saldırıda 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıda üç Rus füzesi ofislerin bulunduğu bir apartmanı vurdu ve meskun binalar da hasar gördü.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski saldırıyı "açık bir terör eylemi" diye niteledi.

Ukraynalı yetkililer, füzelerin dokuz katlı ofis binasının otoparkına isabet ettiğini açıkladı. 370 bin kişilik kentteki meskun binalar da hasar aldı.

Sivillerin hedef alındığını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı ise henüz bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, saldırının Karadeniz'deki bir denizaltıdan atılan Kalibr güdümlü füzeleriyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emergency workers at the scene of the attack in Vinnytsia

Üst düzey bir kurtarma yetkilisi Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada "büyük ihtimalle saldırıdan sağ kurtulan kimseyi bulma şansı yok" dedi.

Zelenski ise sosyal medyada yaptığı açıklamada "Her gün Rusya sivilleri, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hedeflern olmadığı sivil tesislere füze saldırıları düzenliyorlar. Bu açık bir terör eylemi değilse, nedir?" ifadelerini kullandı.

Saldırı, AB Dışişleri ve Adalet Bakanları'nın Lahey'de Rus savaş suçları iddiaları konusunda yapacakları konferantan önce düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya'yı Vinnintsya'da "bir başka savaş suçu" işlemekle suçladı.

Kuleba "Rus savaş suçlularını Ukraynalılar'ın döktüğü her damla kan ve ter için yargılayacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildiTürkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"

Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu

İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.