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Ceren Ece Öksüz, Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Beklemiyordu, bilmiyordu...

03.02.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Trabzon'daki programında gençlerle yaptığı buluşmaya, Ceren Ece Öksüz damga vurmuştu. Öksüz'ün, Eren Bülbül anısına yapılan “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filminin müziği "Heyamo" adlı şarkıyı seslendirdiğini öğrenen Erdoğan şaşkınlığını gizleyememişti. Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlatan Öksüz, "Oradaki eseri benim seslendirdiğimi söyledim. O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu. Canlı olarak seslendirdim, çok duygulandı" dedi.

Ceren Ece Öksüz, Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Beklemiyordu, bilmiyordu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’da gençlerle bir araya geldiği buluşmada “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filminin müziği “Heyamo” adlı şarkıyı seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen o anları anlattı. Erdoğan’a, filmdeki şarkıyı kendisinin seslendirdiğini söylediğinde çok şaşırdığını, şarkıyı daha sonra canlı okuyarak kendisine sürpriz yaptığını anlatan Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir ortamla karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Öksüz, “Trabzon gençlik buluşmasında bir araya geldik. Başka ortamlarda belki o kadar yakın bir araya gelemeyebilirim. Trabzon’da yapılması çok güzel oldu. Özellikle gençlerin sorularına cevap alabildiği bir ortamı. Bu nedenle ben de, orada bulunan gençler de çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza soru yönelttim; ’Eren Bülbül’ün anısına yapılan filmi izlediniz mi?’ diye. Kendisi de ’İzledim, sen galiba seyrettin’ dedi bana. Ben de kendisine sürpriz olarak oradaki eseri benim seslendirdiğimi söyledim. O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu. Daha sonra canlı olarak da eseri seslendirdim. Çok duygulandı, ben de çok gururlandım çok mutlu oldum. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUMDU"

Normalde şarkıyı başkasının okuyacağını ancak her şeyin spontane bir şekilde geliştiğini anlatan Öksüz, “Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde okuyorum. Kendi coğrafyasının ezgilerini yaşatmaya çalışan, onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan, bu yolda kendini adamaya başlamış bir gencim. Müziği ben yapmadım. O anda aslında spontane gelişen bir durumdu. Normalde başkası okuyacaktı ben playback yapacaktım. Sette yönetmenimiz benim sesimi dinledi. ’Bana tamam İstanbul’daki iptal sen söyleyeceksin’ dedi. Daha henüz stüdyoya girmedik, o anda canlı şekilde kaydettik. Eren’e duyduğumuz kalbi duygularla o anda söylemiş olduğumuz bir ağıt ‘Hayemo’ önceden biliyorduk anonim bir halk eseri” diye konuştu.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN PAYLAŞIMINDAN SONRA ÇOK FAZLA TEBRİK MESAJI ALDIM"

Seslendirdiği şarkıyla ilgili çok güzel mesajlar aldığını belirten Öksüz, “Çok güzel mesajlar aldım. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da sosyal medya paylaşımından sonra çok fazla tebrik mesajı aldım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir sinema filminde böyle bir görev almak, benim için bambaşka bir gurur. Film gurur verici, sorumluluğu büyük bir iş. Çünkü yaşanmış var olan bir kahramanlık hikâyesini perdeye aktarmak gerçekten zor bir iş. Ortaya çıkan eser çok güzel oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Zaten yaşanmış bir hikâye olduğu için çok diyecek bir şey bulamıyorum. Bir kahramanlık hikâyesinin tekrar böyle bir sinema filmiyle anı kalması çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

"EĞİTİMİME HALK MÜZİĞİ DALINDA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Eğitimine halk müziği dalında devam etmek istediğini ifade eden Öksüz, “Şu an zaten akademik olarak okul hayatıma devam ediyorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Bundan sonra da iyi bir üniversitede, inşallah konservatuar eğitimime halk müziği dalında devam etmek istiyorum. Umarım olur, halkımız da kabul ederse topluma yakışır bir sanatçı olmak istiyorum. Derslerim de iyi. Okul arkadaşlarım olsun, müdürüm, öğretmenlerim, dışarıdan arkadaşlarım olsun hepsine teşekkür ediyorum, arayıp sordular tebrik ettiler” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Recep Tayyip Erdoğan
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