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Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyledi. Baba Özdemir ‘O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlçeye bağlı Zaferi Milli Mahallesi’ndeki eve gelen Torun, burada baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir’e başsağlığı dileyerek, ailenin acısını paylaştı.

"İDAM CEZASI GEREKLİ"

Baba Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini belirterek, “Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmiştim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek” dedi.

"ONU YETİŞTİRMEK İÇİN 35 SENEDİR GARSONLUK YAPIYORUM"

Çocuklarını yetiştirmek için yıllarca garsonluk yaptığına değinen baba Yılmaz Özdemir, “O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez” diyerek Ceren’in bugün doğum günü olduğunu hatırlattı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu yaratıkları asıp bir ay meydanda sallandıracaksın...
Bu ülkede adalet yok ki idam olsun herkes kendi başının çaresine baksın .
Allah rahmet etsin,ailesine sabır versin.
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