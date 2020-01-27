Ceren Özdemir cinayetinin sanığı için istinaf başvurusu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Özgür Arduç'un avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Sanık avukatının istinaf dilekçesinde Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın eksik inceleme sonucu verildiği ileri sürülerek, istinaf incelemesi sonucu kararın bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, esasa ilişkin karar verilecekse sanığın beraatine aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanması talep edildi.

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir cinayeti davasının sanığı Özgür Arduç'a verilen ceza nedeniyle sanık avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Sanık avukatının istinaf müracaatının yasal görevi olduğunu ifade eden Poyraz, CMK'nın 272/1-2. uyarınca 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümlerin, istinaf başvurusu yapılmasa bile bölge adliye mahkemesince kendiliğinden inceleneceğini belirtti.