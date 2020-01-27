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Ceren Özdemir cinayetinin sanığı için istinaf başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı için istinaf başvurusu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Özgür Arduç'un avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Sanık avukatının istinaf dilekçesinde Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın eksik inceleme sonucu verildiği ileri sürülerek, istinaf incelemesi sonucu kararın bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, esasa ilişkin karar verilecekse sanığın beraatine aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanması talep edildi.

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir cinayeti davasının sanığı Özgür Arduç'a verilen ceza nedeniyle sanık avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Sanık avukatının istinaf müracaatının yasal görevi olduğunu ifade eden Poyraz, CMK'nın 272/1-2. uyarınca 15 yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümlerin, istinaf başvurusu yapılmasa bile bölge adliye mahkemesince kendiliğinden inceleneceğini belirtti.

Poyraz, yargılamanın usul ve yasaya uygun yapıldığını, eksiklik olmadığını ve istinaf başvurusunun esastan reddi gerektiğini de söyledi.

Avukat Poyraz, ayrıca davaya Ordu barosu tüzel kişiliği olarak da katılma talebinde bulunduklarını, katılma taleplerinin reddine ilişkin baro olarak da istinaf müracaatında bulunduklarını, bu müracaatlarının usule ilişkin olup esası etkilemeyeceğini, sanığın cezasına etki etmeyeceğini belirtti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Ocak'ta görülen davanın ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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