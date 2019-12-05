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Ceren Özdemir'in katil zanlısı, 4 kilometre takip edip cinayeti işlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırıda öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ilk ifadesinde Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini, çantasını almak isteğini, bu sırada başka birilerini görmesi üzerine panikleyerek çantayı alamadan bıçakladığını söyledi - Zanlı, güçsüz olduğunu gördüğü ve bu nedenle takip ettiği Özdemir'i daha önce hiç görmediğini kaydetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, ilk ifadesinde, Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini, çantasını almak isteğini, bu sırada başka birilerini görmesi üzerine panikleyerek çantayı alamadan bıçakladığını söyledi.

Altınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti bir iş yerinden çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini belirtti.

Zanlı, cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini de belirterek, bu süreçte inşaatlarda kalarak gününü geçirdiğini aktardı.

Cezaevine dönmediği günlerde bir alışveriş merkezinden alarmlarını söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla öldürdüğü Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

Cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti.

Şüpheli, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasını da bu panikle alamadığını ileri sürdü.

Özgür Arduç'un, daha önce de birilerini öldürmek için planlar yaptığını, özellikle güçsüz olan kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, ifadesinde, daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştığını ancak parası olmadığı için tabanca alamadığını iddia ettiği kaydedildi.

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