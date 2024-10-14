HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çerimoya nedir, faydaları nelerdir? Çerimoya meyvesi nasıl yenir?

Çerimoya nedir, faydaları nelerdir? Çerimoya meyvesi nasıl yenir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.10.2024 19:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tropikal meyve meraklıları için cherimoya, egzotik bir lezzet ve besin değeri yüksek bir alternatif sunar. Ancak, bu yeni meyve çeşidini diyetinize dahil etmeden önce, kökeni, içerdiği besin öğeleri ve potansiyel sağlık faydaları hakkında bilgi edinmek önemlidir. Peki, çerimoya nedir, faydaları nelerdir?

Çerimoya nedir, faydaları nelerdir? Çerimoya meyvesi nasıl yenir?

Çerimoya, tropikal ve subtropikal iklimlerde, Orta Amerika, Güney Amerika'nın kuzeyi, Güney Kaliforniya, Güney Asya, Avustralya, Akdeniz bölgesi ve Kuzey Afrika gibi çeşitli bölgelerde yetişmektedir. Amerikalı yazar Mark Twain, çerimoyayı "insanların bildiği en lezzetli meyve" olarak tanımlamıştır. Bu meyvenin etli kısmı, kremsi dokusu ile dikkat çeker ve bu özelliği, ona "muhallebi elması" gibi ikincil bir ad kazandırmıştır. Çerimoya, hem tadı hem de besin değeri ile sağlıklı bir diyetin parçası olarak değerlendirilen bir meyvedir.

Çerimoya nedir?

Cherimoya, adını taşıyan bir ağacın yenilebilir meyvesidir. Bilimsel adı Annona cherimola olan bu ağaç veya çalı, 10 metreye kadar uzanabilir ve özellikle Güney Amerika'nın Bolivya, Kolombiya ve Peru bölgelerine özgüdür.

Dünyanın birçok yerinde yetiştirilmesine rağmen, çerimoya genellikle tropikal iklimlerde daha yaygındır. Olgunlaştığında yeşil bir renge sahip olan meyve, örtüşen terazi benzeri kabuklarla kaplı bir görünüm sunar.

Cherimoya, tatlı ve kremsi dokusu ile dikkat çeker, bu da onu çeşitli mutfaklarda popüler bir seçenek hâline getirir. Çerimoya besin değerleri açısından oldukça zengin düşük kalorilidir. Çerimoya meyvesinin tadı nasıl sorusu sıklıkla merak edilir. Olgun çerimoya, genellikle ananas, muz ve vanilya gibi tropikal meyvelerin tatlarını andıran, hafif bir tropik aroma sunar.

Çerimoya meyvesi faydaları nelerdir?

Çerimoya meyvesinin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır:

Zengin besin içeriği: Çerimoya, C vitamini, B vitaminleri (özellikle B6 ve folat), potasyum ve lif bakımından zengindir. Bu besin öğeleri, genel sağlığı destekler.
Antioksidan özellikler: İçeriğindeki antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve hücre sağlığını destekler.
Sindirim sağlığı: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
Bağışıklık güçlendirme: C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Çerimoya meyvesi nasıl yenir?

Çerimoya meyvesi, yalnızca etli kısmı ile yenir. İlk olarak, meyvenin kabuğu soyulur ve ardından ikiye kesilir. İçindeki kahverengi tohumlar dikkatlice çıkarılarak atılır. Geriye kalan beyaz etli kısım, çiğ olarak lezzetli bir şekilde tüketilebilir. Ayrıca, çerimoya meyvesi, meyve salatalarına, yoğurtlara, yulaf ezmesine veya smoothie karışımlarına eklenerek de zenginleştirilebilir.

Çerimoya nasıl yetiştirilir? Türkiye'de yetişir mi? Çerimoya nasıl yetiştirilir? Türkiye'de yetişir mi?
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
meyve faydaları
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.