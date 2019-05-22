ÇERKEZ SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMININ 155'İNCİ YILI BEYOĞLU'NDA ANILDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 155'inci yılı nedeniyle anma gerçekleştirildi. Çerkez Dernekleri Federasyonu öncülüğünde düzenlenen anmanın ardından protesto yürüyüşü gerçekleştirilirken, bir heyet Rus Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Orta Asya'da 1864 yılında yaşanan Çerkez Sürgünü ve Soykırımı, Türkiye'de yaşayan Çerkezler tarafından anıldı. Çerkez Dernekleri Federasyonu öncülüğünde, Odakule'de saat 21.00'da bir araya gelen Çerkezler, sürgünde ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. 155 yıl önce yaşanan sürgün ve soykırımla ilgili konuşmaların ardından Çerkez Dernekleri Başkanı Nusret Baş, basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Yüzyıllardır yayılmacı politikalar izleyerek Akdeniz'in sıcak sularına inmeyi kendisine hedef seçen Çarlık Rusyası, bu emperyal heves uğruna 300 yıl süreyle Kafkasya'ya saldırılarda bulunmuştur. Yaşam şartlarını yok etmek için evlerini, tarlalarını yakıp yıkmış, toplu katliamlar yapmış, vatanında kalmak isteyenlere ölmekten başka bir seçenek bırakmamıştır. Yerli halklara uyguladığı ağır bir soykırım sonrasında da 21 Mayıs 1864 tarihinde ülkelerini tamamen işgal etmiştir. Ancak, Rusya'nın eli kanlı Çarları bununla yetinmemiş, hayatta kalan nüfusun yüzde 90'ını oluşturan 2 milyonu aşkın Çerkezi de yurtlarından söküp atmıştır. Sürülen Çerkezlerin yarım milyonu açlık, soğuk, salgın hastalıklar ile Karadeniz'in gemileri batıran fırtınaları ve vardıkları yerlerde karşılaştıkları olumsuz şartlar nedeniyle yolculuklarının daha ilk günlerinde hayatlarını kaybetmiştir. Bu acımasız soykırım ve sürgünler sonucudur ki, günümüzde, 6 milyonu Türkiye'de olmak üzere 7 milyonu aşkın Çerkez hala anayurdu dışında ve dünyanın 40 ülkesine dağılmış vaziyette, yok olma tehdidi altında yaşamaktadır" denildi. Açıklamanın ardından Rusya Konsolosluğu'na siyah çelenk koymak için yürüyüşe geçen grup polis tarafından engellendi. Siyah çelenk, grup adına bir heyet tarafından konsolosluk önüne bırakıldı.

