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Çerkez sürgününün 155. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:48 | Son Güncelleme

Rusya'dan sürgün edilen Çerkezler, Kocaeli'de düzenlenen etkinlikle anıldı - KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci: - "Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek"

KOCAELİ (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası çok sayıda Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgün edilişinin 155. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki etkinlik, Sürgün Anıtı'nda başladı. Daha sonra Babalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde toplanan katılımcılar iftar yaptı.

İftarın ardından meşalelerle Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, denize, üzerinde ''21 Mayıs 1864'' yazan çelengi bıraktı, karanfil attı.

Sahilde "Nart ateşi" yakılıp, çevresinde "mezar taşı nöbeti" tutuldu.

Etkinlik, hayatını kaybedenler anısına meşalelerin kuma saplanması ve "Sürgün Andı" okunmasıyla sona erdi.

- "Sürgünü unutmadık, unutturmayacağız"

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası soydaşlarının sürgün edildiğini söyledi.

Acılarının hala taze olduğunu belirten Şekerci, "Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bugün üzerinden 155 yıl da geçse hala yeni bir acı olarak bu sürgünü hissediyoruz. Kafkasların kadim kültürleri var. Dili ve kültürü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sürgünü unutmadık, unutturmayacağız. Her yıl yaptığımız bu organizasyonlar da bunları hatırlamak ve hatırlatmak için. Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkez sürgünü Kandıra Kocaeli

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