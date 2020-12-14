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  4. Çerkezköy’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Çerkezköy’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

14.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobadan sızan gaz nedeniyle 10 yaşındaki Emirhan Çınar ve annesi İpek Çınar zehirlendi. Sabah işten gelen İpek Çınar’ın eşi oğlunu ve eşini baygın bir şekilde görünce, 112 acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki Emirhan Çınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne İpek Çınar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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