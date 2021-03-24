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Çernobil'de serçe ölümleri artmaya başladı

24.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna genelinde olduğu gibi, Çernobil'deki dışlama bölgesinde de çok sayıda serçenin ölmeye başladığı bildirildi.

Çernobil'de serçe ölümleri artmaya başladı

Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde olduğu gibi, Çernobil'deki dışlama bölgesinde de çok sayıda serçenin ölmeye başladığı belirtildi.

Çernobil dışlama bölgesi uzmanları, bilim insanlarının geçen yıl rezervde yaptıkları araştırma sonucunda, serçelerin en yaygın beş kuş türü arasına bile giremediğini tespit ettiklerini kaydetti.

'BU KUŞLAR İNSANLARA İHTİYAÇ DUYUYOR'

Uzmanlar, serçe sayısındaki düşüş eğiliminin hem tarla türleri hem de evcil türler için geçerli olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “İnsanlar her ne kadar doğaya karşı hala bilinçli ve dikkatli bir yaklaşım sergilemeseler de, sinantropik kuş türleri onların eksikliğini yaşıyor, onlara ihtiyaç duyuyor” dendi.

Bu kuş türlerinin yok olmakla karşı karşıya olduğunu söylemek için henüz erken olduğuna vurgu yapan uzmanlar, ancak insanlığın agresif faaliyetleri nedeniyle risk grubuna girebileceklerini belirtti.

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Ukrayna

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