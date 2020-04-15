HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çernobil'deki orman yangınının ardından nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Çernobil'deki orman yangınının ardından nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'deki orman yangınlarının bulunduğu bölgede batılı rüzgarlar hakim olduğu için radyoaktif tozun Türkiye'yi etkilemeyeceğini bildirdi.

Çernobil'deki orman yangınının ardından nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Çernobil’de 4 Nisan'da başlayan orman yangını nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Yağışlı havanın görülmesiyle radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda yaşanan endişe üzerine AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Toros, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.

Çernobil'deki yangından çıkan radyoaktif tozun asit yağmuru olmadığını, asit yağmurunun atmosferdeki kükürt ve azot bileşikleriyle oluştuğunu belirten Toros, radyoaktif parçacıklarının havayla beraber hareket ettiğini, yağmurun da havadaki parçacıkları yere indirdiğini anlattı.

Toros, herhangi bir yerden çıkan kirleticilerin meteorolojik şartlara göre dağıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."

Prof. Dr. Toros, radyoaktif tozun zaman geçtikçe atmosferde dağılarak etkisini kaybedeceğini dile getiren Toros, Çernobil atıklarının bulunduğu bölgede bu tozun normal atmosferdekinden 16 kat daha fazla olduğunu, ancak bulunduğu bölgedeki yoğunluğun, uzaklaştıkça azaldığını kaydetti.

Toros, 3 günlük modellemeye göre, o bölgede atmosfere karışacak kirleticilerin rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye gelmediğini anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldıMSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
nükleer toz Çernobil Türkiye hüseyin toros

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Diğer Haberler
Pik ve plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın açıkladığı pik ve plato dönemi nedir?

Pik ve plato dönemi nedir?

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'da binlerce hızlı tanı kiti ele geçirildi!

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun’un adres ve ftoğrafını yayımlayara soruşturma!

Fahrettin Altun paylaşımlarına soruşturma

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Maskelere fiyat konulmalı

'Maskelere fiyat konulmalı' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.