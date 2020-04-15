Çernobil yangınında son durum nedir? Yangın söndürüldü mü?

Ukrayna sadece koronavirüsle değil 4 Nisan'da başlayan dev yangına karşı büyük bir mücadele verdi. Yangının özellikle radyoaktifitenin yüksek olduğu, radyoaktif atıkların yer aldığı Çernobil'e 1 km yaklaşması sadece Ukrayan değil Türkiye'de dahil yakınlardaki diğerülkeleri de tedirgin etti. Peki Çernobil yangınında son durum nedir?

ÇERNOBİL YANGININ’NDA SON DURUM!

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan’dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov yaptığı açıklamada, "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde" ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarına 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu. Yangını çıkardığı tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.