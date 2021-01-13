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CES 2021: 'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı

13.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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CES 2021: 'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı

Oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" dediği mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) tanıttı. Mikrofon sayesinde kullanıcının sesinin daha iyi duyulmasını sağlayan prototip maske, aktif havalandırma özelliğine sahip. Maske, solunmuş ısınan havayı dışarı atarken, daha serin havanın solunmasını sağlıyor.

Oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" dediği mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) tanıttı.

Her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen, yeni buluşların tanıtıldığı fuar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapıldı.

Mikrofon sayesinde kullanıcının sesinin daha iyi duyulmasını sağlayan prototip maske, aktif havalandırma özelliğine sahip. Maske, solunmuş ısınan havayı dışarı atarken, daha serin havanın solunmasını sağlıyor.

Şirket yetkilileri, BBC'nin incelemediği maskenin N95 cerrahi maskeleri kategorisinde olduğunu söylüyor.

Dudak hareketleri ve mimikler

Şeffaf plastikten yapıldığı için maskeden kullanıcının dudak hareketleri ve mimikleri görülebiliyor.

Şeffaf maskeler başlı başına yeni bir buluş değil. Piyasada pekçok şeffa maske var.

Ancak şirket, maskenin "düşük ışık modu" olduğunu da söylüyor.

Karalıkta maskenin ışıkları otomatik olarak yanarak ağzı aydınlatıyor. Razer, bu sayede kullanıcının "ışık koşullarından bağımsız olarak kendisini daha açık ifade edebildiğini" belirtiyor.

Peki bu kadar teknolojik donanım içeren maskenin kullanımı rahat mı?

Razer, silikon çeperinin maskenin yüzde rahat durmasını sağladığını ve ağza değmesini önlediğini ifade ediyor. Şirket ayrıca maskenin kalın saplarının kulağa daha az baskı yaptığına dikkat çekiyor.

Patentli "ses güçlendirme" fonksiyonu, maskenin en önemli özelliği olarak görülüyor.

Konsept ürün henüz satılmıyor. Razer, BBC'nin ürünle ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

Bununla birlikte teknoloji sitesi The Verge'e konuşan şirket yetkilileri, havalandırma sisteminin kullanım süresi ve filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili testlerin devam ettiğini söyledi.

Dışkı tahlili yapan tuvalet, rulo ekran

CES 2021 Fuarı'nda dikkat çeken başka konsept ürünler de tanıtıldı.

Bunlar arasında General Motors'un dikey olarak kalkıp inen Cadillac marka elektrikli aracı, Toto adlı şirketin dışkı analizi yapan ve buna bağlı olarak beslenme tavsiyelerinde bulunan tuvaleti ve TCL'in rulo şeklindeki ekranı da bulunuyor.

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