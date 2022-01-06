CES 2022'deki Togg standını oturduğunuz yerden gezebilirsiniz! Las Vegas'a gitmenize gerek yok

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı. Togg, "Transition Concept Smart Device" adını verdiği konsept otomobilini de CES'teki tanıtımında görücüye çıkardı. Fakat dinamik ve yenilikçi bir fastback (bir gövde tipi) olarak görülen bu aracı Las Vegas'a gitmeden, oturduğunuz yerden sanal turla görebileceğinizi biliyor muydunuz?

TOGG'DAN CES İÇİN 360 DERECE SANAL TUR

Togg'un Twitter paylaşımına göre, Togg'un CES'teki standını 360 derece sanal turla ziyaret etmek mümkün.

Böylece Togg'a özel standı gezilebiliyor ve zeytin ağacının ön plana çıktığı stanttaki detaylar hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca, fastback olarak görülen aracın detaylarına da ulaşılabiliyor.

Öte yandan sadece siz değil, yerli otomobil Togg hakkında bilgi almak isteyen yurt dışındaki kullanıcılar da sanal standın İngilizce sürümünü kullanarak istedikleri bilgiye ulaşabiliyor.

CES'teki Togg standını gezebilmek için tek yapmanız gereken şey, akıllı cihazınızdan Togg'un Twitter paylaşımında yer alan sayfaya gitmek.

