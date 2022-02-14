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  4. Cesede 41 gün boyunca Covid-19 testi yaptılar! Çıkan sonuç şoke etti

Cesede 41 gün boyunca Covid-19 testi yaptılar! Çıkan sonuç şoke etti

14.02.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı. Denizde boğularak hayatını kaybeden bir kişinin cesedine 41 günde yapılan 28 koronavirüs testinin sonucu her defasında pozitif çıktı. Cesedi inceleyen doktorlar, bulguların Covid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini ifade etti.

Cesede 41 gün boyunca Covid-19 testi yaptılar! Çıkan sonuç şoke etti

İtalya'da denizde yüzerken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 41 yaşındaki bir kişinin cesedine, 41 gün boyunca yapılan 28 Covid-19 testi pozitif çıktı.

Newscom sitesinin haberine göre, hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen 41 yaşındaki adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı.

DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Covid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.

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Bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

41 GÜNDE 28 PCR TESTİ YAPTILAR

Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi.

Araştırmacılar, "defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığını" kaydetti.

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İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi.

Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya PCR testi
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