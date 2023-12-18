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  4. Cesedi Beşiktaş kıyısında bulunmuştu! 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu ortaya çıktı

Cesedi Beşiktaş kıyısında bulunmuştu! 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu ortaya çıktı

18.12.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında dün akşam balık tutan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark ederek polise haber vermişti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin ve yüzü tanınmaz halde olan cesedin sırrı çözüldü. Denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın, yaklaşık 3 ay önce Bebek sahilinden düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu öğrenildi.

Cesedi Beşiktaş kıyısında bulunmuştu! 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde, Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.
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Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAMIŞ

Öte yandan Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. (AA)
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