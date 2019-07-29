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Cesedi bulunan yaşlı adamın vücut parçaları aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan ve dün yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında cesedi bulunan alzheimer hastası Remzi Çitil (78)'in vücudunun diğer parçalarının bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan ve dün yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında cesedi bulunan alzheimer hastası Remzi Çitil (78)'in vücudunun diğer parçalarının bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi’ndeki evinden 13 Temmuz'da çıkan alzheimer hastası Remzi Çitil'den bir daha haber alınamadı. Çitil'i mahallenin her yerinde arayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Bir hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı. Çitil, dün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında cesedi parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Çitil7in yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Arama-Kurtarma ekipleri, savcılık kararıyla cesedin diğer parçalarının bulunması için sabat saatlerine yeniden çalışma başlattı. Yaklaşık 60 kişilik ekip, Remzi Çitil'in cesedinin diğer parçalarını bulmak için geniş çaplı aramalarını sürdürüyor.

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