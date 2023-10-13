Cesedi ODTÜ ormanında bulunmuştu! İş insanı Levent Cengiz'in öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı 5 yıl sonra yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Levent Cengiz'in ODTÜ ormanının kenarında ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili uzun zamandır aranan Recep A.'yı yakaladı.

24 İŞ YERİNİN SAHİBİ VE ORTAĞI ÇIKTI

Arıkan'ın, yıllardır kardeşi ve başka şahısların kimlik kartlarını kullandığı, ayrıca kılık değiştirerek gizlendiği belirtildi. Zanlının, hurdacılık sektöründe faaliyet gösterdiği, Ankara Ostim'de bulunan Yıldız Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde 24 iş yerinin sahibi ve ortağı olduğu tespit edildi.

Recep A.'nın, kasten öldürme suçunun yanı sıra dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket edenlerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi.

Recep A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

