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  4. Cesedi Pendik'te halıya ve streç filme sarılı bulunmuştu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Boşandığı eşi ve 4 kişi gözaltında

Cesedi Pendik'te halıya ve streç filme sarılı bulunmuştu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Boşandığı eşi ve 4 kişi gözaltında

26.09.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesinde sokak ortasında halıya ve streç filme sarılı ceset bulunmuştu. Kan donduran cinayete kurban giden kişinin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M. ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişi daha gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti itiraf eden Abdulborıy M., korkunç olayın detaylarını anlattı.

Cesedi Pendik'te halıya ve streç filme sarılı bulunmuştu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Boşandığı eşi ve 4 kişi gözaltında

Pendik'teki korkunç olay 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokağa gelen bir araçtan halıya sarılı bir ceset, yolun ortasına bırakıldı.

Cesedin bırakıldığını gören vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

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5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemede cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler'de bir adreste bulundu.

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Çalışmalarını devam ettiren ekipleri, öldürülen Umidillo Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M.'yi ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Öldürülen Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.

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CESEDİ ÖNCE STREÇ FİLME SONRA HALIYA SARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Süreli tehdit ve rahatsz ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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