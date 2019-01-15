HABER

Cesedin kimliği kolundaki dövme sayesinde teşhis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu tespit edildi - Uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen Ezer'in, kolundaki kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edildiği öğrenildi - Anne Türkan Ezer: "Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları yapanlar en ağır cezaları çeksinler"

Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolundaki kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta kaybolan Rabia Ezer'e ulaşamayan ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı.

Tüm aramalara rağmen Ezer bulunamazken, aile geçen hafta Reyhanlı ilçesinde bir dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadın cesedinin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine teşhise gitti.

Aile, uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen kadının kolundaki "Ela" yazılı dövmeden cesedin kızlarına ait olduğunu belirledi.

Anne Türkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabia Ezer'in kolunda yazan "Ela" isminin torununun adı olduğunu söyledi.

Son olarak kızıyla kaybolduğu gün konuştuğunu anlatan anne Ezer, ''Telefonda halimi hatırımı sorduktan sonra, bana gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu kapalıydı, defalarca kez aradım ama kızıma ulaşamadım. Ulaşamayınca karakola giderek durumu haber ettik.'' dedi.

Ezer, kızından iyi bir haber almayı umduklarını ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dere yatağında bulunduğu yere vardığımızda ceset tanınmaz durumda çamur içinde ve çok kötü haldeydi. Onu daha sonra kolundaki çok sevdiği kızının adı Ela dövmesinden teşhis ettim. Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları yapanlar en ağır cezaları çeksinler.'' dedi.

Baba Mehmet Ezer de kızının öldürülmesi olayıyla ilgisi olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Bu arada, polis ekiplerinin olaya karışanların tespiti için araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında kadın cesedi bulunmuştu. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Ankara'da su faturalarında yüzde 30 indirimAnkara'da su faturalarında yüzde 30 indirim
BUDO, bazı seferleri iptal ettiBUDO, bazı seferleri iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet Rabia Ezer reyhanlı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.