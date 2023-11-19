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  4. Cesetleri asansörde bulundu! Apartman sakini kapıyı açınca dehşeti yaşadı: Manisa'da esrarengiz ölüm

Cesetleri asansörde bulundu! Apartman sakini kapıyı açınca dehşeti yaşadı: Manisa'da esrarengiz ölüm

19.11.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Manisa bir anne ile kızının apartmanda ölü bulunmasındaki sır perdesini konuşuyor! Asansörü çağıran bina sakini kapıyı açınca dehşet verici manzarayla karşılaştı; anne Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) bedenleri hareketsiz yatıyordu... Sır ölümün aydınlatılması için harekete geçildi.

Cesetleri asansörde bulundu! Apartman sakini kapıyı açınca dehşeti yaşadı: Manisa'da esrarengiz ölüm

Olay, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı.

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ASANSÖR KAPISINI AÇINCA CESETLERİ GÖRDÜ

Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez’in (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

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Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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