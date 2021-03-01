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Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı

01.03.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15 Şubat-1 Mart tarihileri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15 Şubat-1 Mart tarihileri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. İl genelinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il 15 Şubat -1 Mart tarihileri arasında il genelinde denetim yaptı. Aranan Şahısların Yakalanması için yapılan denetimlerde Asayiş suçlarından 45, Narkotik suçlarından 2, Kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan bu şahıslardan, 0-5 yıl arası 15 şahıs, 5-10 yıl arası 2 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arananlar; M.T yaralama suçundan 5 yıl, B.Ö yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alarak cezaevine sevk edildi.

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