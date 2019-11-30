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Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Süngükaya Adası açıklarında geçen perşembe günü Sahil Güvenlik botu ekibi, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 55'i Afganistan, 5'i Filistin, 1'i Suriye uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 14'i kadın, 23'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. 2 dakika sonra da
Uçburun açıklarında bir başka lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botta da tamamı Afganistan uyruklu 12'si erkek, 11'i kadın, 27'si çocuk 50 kaçak göçmen yakalandı. Bu grup da kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 111 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen yakalandı

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