HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çeşme'de 200 TL'ye dublör müşteri dönemi! Vedat Milor'un yorumu gündem oldu: Çedar ve çiğ köfteden sonra...

Çeşme'de 200 TL'ye dublör müşteri dönemi! Vedat Milor'un yorumu gündem oldu: Çedar ve çiğ köfteden sonra...

21.06.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezi Çeşme'deki bir kafenin, sosyal medya sayfasından verdiği iş ilanı ile dikkatleri üzerine çekti. Kafe için dublör müşteri aranan ilanda "Akşam saat 7 ile 10 arasında dublör müşteri kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içerek verilecektir." ifadeleri yer aldı. Gastronomi yazarı Vedat Milor de söz konusu ilanı paylaşarak "Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake" yorumunu yaptı.

Çeşme'de 200 TL'ye dublör müşteri dönemi! Vedat Milor'un yorumu gündem oldu: Çedar ve çiğ köfteden sonra...

İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Marina'da bulunan bir kafe işletmesi, iş ilanları yayınlayan bir sosyal medya sayfasına, "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör müşteri kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içerek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" şeklinde bir ilan verdi.

AW919772_01

"DUBLÖR TEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞI İÇİN..."

Sosyal medyadaki ilan kısa sürede gündem olurken, çok sayıda vatandaşın yaptığı yorumların ardından ilan sayfadan kaldırıldı.

AW919772_02

İlanı yayınlayan sosyal medya sayfası, ilanın kaldırmasının ardından, "Sayfamız aracılığıyla paylaştığımız tatlımı tatlı dublör arayan bir işletmenin iş ilanı İzmir gündemine yansımıştır. İşletme, dublör teminini başarıyla tamamladığı için artık yeni dublörlere ihtiyaç duymamaktadır. Bu sebeple, ilan sayfamızdan kaldırılmıştır. İstanbul, İzmir, Alsancak gibi yerleşim yerlerinde bu tür ilanların sıklıkla paylaşıldığını belirtmek isteriz. Bu tür ilanlar, insanların mutlulukla kabul ettiği ve hiçbir suç teşkil etmeyen iş fırsatlarıdır" diye yazdı.

AW919772_04

VEDAT MİLOR'DAN PAYLAŞIM

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor de dublör ilanını Twitter hesabından paylaştı. Milor "Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son 6 ayın verileri yayımlandı: 70 ton kaçak midye ele geçirildiSon 6 ayın verileri yayımlandı: 70 ton kaçak midye ele geçirildi
İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttıİğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı
Polis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulunduPolis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor çeşme

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

952 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı dev operasyonu duyurdu: Göz açtırmayacağız

952 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı dev operasyonu duyurdu: Göz açtırmayacağız

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.