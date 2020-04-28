Çeşme polisinden astım hastası minik Ada'ya doğum günü sürprizi

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde yaşayan Raziye Yıldırım isimli şahıs, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 9 yaşındaki kızı Ada'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığını ve kronik astım hastası olduğunu belirterek doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi. Babası Çeşme Belediyesinde işçi olarak olarak çalışan ve iki ablasından birinin kanser diğerinin ise kalbi delik olduğu öğrenilen Ada için polis ekipleri harekete geçti. İhbarı Çeşme Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Erdem Beken'e bildiren Çeşme polisi, onay aldıktan sonra minik Ada için doğum günü pastası aldı. Pasta ile birlikte Yıldırım ailesinin kapısına giden polisler, minik Ada'nın doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra polislere teşekkür eden Ada, çok mutlu olduğunu söyledi.

(İHA)

