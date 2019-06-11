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Çeşme'de 'plaj' tartışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda, şirket tarafından halk plajının kapatılıp, ücretli hale getirildiği iddiaları üzerine Çeşme Belediyesi yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu.

Çeşme'de 'plaj' tartışması sürüyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda, şirket tarafından halk plajının kapatılıp, ücretli hale getirildiği iddiaları üzerine Çeşme Belediyesi yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, plajda yaya ve taşıt yolunun kapatıldığı şikayetleri sonrası dozerle yolu açtıklarını, sahildeki şezlongları kaldırdıklarını belirtti. Çevrecilerin avukatı Seher Gacar ise açılması gereken asıl yolun açılmadığını, şezlongların kaldırılmadığını ve plajdaki işgal için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İşletme sahipleri de plajdaki kiralamanın yasal olduğunu savundu.
Çeşme ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Azmak Koyu'ndaki halk plajını daha önce ücretsiz kullanan mahalle sakinleri, plajın çevresinin şirket tarafından kapatılıp, ücretli hale getirildiğini belirtilerek, geçen hafta sonu eylemle tepki gösterdi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten 50 kişilik grup, sahile girmeye çalıştı. Bu sırada bölgede görevli olduğunu belirten kişi, gruba girişlerin, sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını söyledi. Bölge sakinleri ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik oldu. Görevliler, daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturanlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını dile getirdi.
BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ
DHA'nın haberi üzerine Çeşme Belediyesi ekipleri, dün bölgede incelemelerde bulundu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bölgeye müdürlerini gönderdiğini, kapatılan yolu dozerle açtıklarını belirterek, "Burada hem taşıt yolunu hem de yaya yolunu açtık yani bölge halkın kullanımına tekrar açıldı. Zaten yıllar sonra Ilıca Plajı'nı halkın ücretsiz kullanımına açan bir belediyenin, kıyıların halka kapatılmasına 'evet' demesi mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Vatandaşların itirazlarına gerekli reaksiyonu Çeşme Belediyesi gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek. Hiçbir şekilde taviz yok. Kıyılar halkın kullanımına açıktır. Yine kıyıdaki şezlongları da kaldırdık" diye konuştu.
'TAŞIT GEÇİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN YOLA ÇUKUR KAZILDI'
Çevreciler ile bölgedekilerin avukatı Seher Gacar ise daha önce halkın plaja girmek için kullandığı yolun hala kapalı olduğunu söyledi. Gacar, "Biz kapatılan bu yolun açılmasını istiyoruz, açılması da gerekiyor. Belediyenin iş makinası gönderip düzelttiği yer işletmenin sonradan açtığı yol. İşletme bugün daha da ileri giderek alternatif olarak açılan yoldan araç geçişine engel olmak için çukur kazdı. Bizim oturma eylemi yaptığımız yerin arkasında kalan şezlong ve şemsiyeler de halen yerinde duruyor. Maalesef bunların yaşanacağını Jandarma Komutanlığı 22 Şubat'ta belediyeye bildirdiği halde ruhsat verilmiş, önlem alınmamış. Biz bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunmayı düşünüyoruz" dedi.
'YASA DIŞI UYGULAMA YOK'
Plajdaki işletme sahipleri de yazılı açıklama yaparak, şunları kaydetti:
"Söz konusu tesis arazisi, Maliye'ye değil şahsa ait bir arazidir. Kiralama, yasal usullere göre yapılmıştır. Belediyeden işletme ruhsatı sorunsuz şekilde çıkartılmıştır. Plajdaki şemsiye ve şezlonglar için ilgili bakanlık birimlerine ecrimisil ödenmektedir. Ortada yasa dışı hiçbir uygulama yoktur. İsteyenler, resmi kurumlardan bu bilgilere ulaşabilir."

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Çeşme'de 'plaj' tartışması sürüyorÇeşme'de 'plaj' tartışması sürüyorÇeşme'de 'plaj' tartışması sürüyorÇeşme'de 'plaj' tartışması sürüyor

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