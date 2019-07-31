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Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de sezondaki yoğunluk, Kurban Bayramı tatili nedeniyle daha da artacak.

Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de sezondaki yoğunluk, Kurban Bayramı tatili nedeniyle daha da artacak. Hafta sonları doluluk oranının yüzde 90'lara çıktığı ilçenin, bayram tatilinde 1 milyon kişiyi ağırlayacağı belirtildi. Bayramda tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenler, mağdur olmamaları için rezervasyonlarını bir an önce yapmaları konusunda uyarıldı.
Kurban Bayramı tatili arife günü olan 10 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak. Turizm sektörünün, 15-16 Ağustos tarihlerinin de idari izin verilerek, hafta sonu ile bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılması talebi, henüz Hükümet kanadından yanıt bulmadı. Kurban Bayramı öncesinde Ege'deki tatil yörelerine milyonlarca tatilcinin akın etmesi bekleniyor. Bu merkezlerin önde gelenlerinden Çeşme'de otellerdeki doluluk oranları yaz tatilinde hafta arası yüzde 60- 70 civarında olurken, bu oran hafta sonları ise yüzde 90'lara çıkıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, bayram tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenleri ellerini çabuk tutup, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyardı.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın tatilcinin Çeşme'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Demir, "Bayram tatilinin başlamasına yaklaşık 2 hafta var, ancak ilgi çok büyük. Bir haftayı bulmaz, doluluk oranı yüzde 100'e ulaşır. Talep çok büyük. Onun için konaklamayı düşünenler sakın rezervasyonsuz gelmesin" dedi.
ÇEŞME'NİN POTANSİYELİ İZMİR MERKEZİNE DE YANSIDI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise başta Çeşme olmak üzere İzmir çevresindeki tatil beldelerinde otellerin dolmak üzere olduğunu, bu nedenle İzmir kent merkezindeki otellerin de doluluk oranlarında yüzde 30'a yakın artış olduğuna dikkat çekti. Gencer, Çeşme ve yöresinde yer bulamayanların İzmir merkezinden otellere rezervasyonlarını kaydırdığını ifade etti. Tatilcilerin mağduriyet yaşamaması için rezervasyon konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Gencer, "Rezervasyon için bağlantı kurduğunuz şirket ve işletmelerin TÜRSAB belgesini sorun, rezervasyon yapılan otellerden doğrulama alın. Çünkü TÜRSAB, tatilinizin huzuru için yeterli" dedi.
Kurban Bayramı tatili için Çeşme Belediyesi de alarma geçti. Bayram tatili süresince kendisi dahil, tüm belediye çalışanlarının izinlerini kaldırdıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tatilcilerin rahatı için 24 saat esasına göre çalışacaklarını kaydetti.

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Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyorÇeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyorÇeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyorÇeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor

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