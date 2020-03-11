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Çete lideri 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 21:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak hapis cezası alan 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi.

Çete lideri 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi

İstanbul'da 25 Ekim 2019 tarihinde 11 adrese operasyon düzenleyen polis, 11'i kadın toplam 20 şüpheli gözaltına aldı. Çetenin liderliğini 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D.'nin yaptığı belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş, bonzai, skunk ve uyuşturucu hap tan oluşan toplam 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan yargılanan ve hapis cezası alan Saide D.'inin geçtiğimiz ay İstanbul Bölge idare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildiği öğrenildi.

(DHA)

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