Cevap buzdolabınızda! Bu üç inatçı lekenin 'canına' böyle okuyun

Sırf bir şey döktüğünüz için artık giysilerinizi atmak zorunda kalmaktan korkmanıza gerek yok. Cevap buzdolabınızda!

Bu hileyi kullanarak kolayca çıkarabileceğiniz lekeler domates sosu, çikolata ve mürekkep gibi zor ve inatçı lekelerdir ancak, onlara biraz süt uygulayarak güneşin önündeki kar gibi kaybolmalarını sağlayabilirsiniz.

İŞTE ÇÖZÜM

Bir kaseyi bol miktarda sütle doldurun. Kase, giysinin lekeli kısmını tamamen suya batıracak kadar doldurulmalıdır.

Lekeli giysiyi süte batırın. Lekeli kısmın tamamen suya daldırıldığından emin olun. Bir saat geçtikten sonra, giysiyi doğrudan çamaşır makinesine koyun ve normalde yaptığınız gibi yıkayın. Sonuç karşısında şaşıracaksınız.



