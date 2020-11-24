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  4. Cevap buzdolabınızda! Bu üç inatçı lekenin 'canına' böyle okuyun

Cevap buzdolabınızda! Bu üç inatçı lekenin 'canına' böyle okuyun

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çıkarılması imkansız görünen bazı lekeler var. Ne denerseniz deneyin ya da kaç kez yıkarsanız yıkayın çıkmaz. Neyse ki, artık her şey bitti çünkü süt kullanarak bu lekelerin sonsuza dek yok olmasını sağlayabilirsiniz.

Cevap buzdolabınızda! Bu üç inatçı lekenin 'canına' böyle okuyun

Sırf bir şey döktüğünüz için artık giysilerinizi atmak zorunda kalmaktan korkmanıza gerek yok. Cevap buzdolabınızda!

Bu hileyi kullanarak kolayca çıkarabileceğiniz lekeler domates sosu, çikolata ve mürekkep gibi zor ve inatçı lekelerdir ancak, onlara biraz süt uygulayarak güneşin önündeki kar gibi kaybolmalarını sağlayabilirsiniz.

İŞTE ÇÖZÜM

Bir kaseyi bol miktarda sütle doldurun. Kase, giysinin lekeli kısmını tamamen suya batıracak kadar doldurulmalıdır.
Lekeli giysiyi süte batırın. Lekeli kısmın tamamen suya daldırıldığından emin olun. Bir saat geçtikten sonra, giysiyi doğrudan çamaşır makinesine koyun ve normalde yaptığınız gibi yıkayın. Sonuç karşısında şaşıracaksınız.

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