Şaşkına döneceksiniz! Musluklarınızı ayna gibi yapıyor unu serpin ve...

Temizlikte her detayın kusursuz olmasını isteyen kadınlar için mutfakta ve banyoda bulunan muslukları temizlemek bazen can sıkıcı olabiliyor. Aslında muslukları temizlemek için kullanabileceğiniz en iyi malzemeler evinizde bulunuyor. Muslukların yeni gibi görünmesini sağlamak için bu inanılmaz doğal temizlik ürünleri ile en iyi sonuçları alacaksınız.

LİMONDAN VAZGEÇMEYİN!

Limon barındırdığı asit sayesinde musluklarınızda bulunan kireçleri yok eder ve göz alıcı bir parlaklık sağlar. Limonu ikiye bölüp ardından musluğun kararan bölümlerine sıkarak kullanabilirsiniz. Ya da su ve limon suyunu karıştırarak temiz bir beze bu sıvıyı dökün. Daha sonra musluğu bu bezle sararak üzerini bir streç ile sarın. En az 1 saat süre bekleterek bir fırça yardımı ile musluğu iyice fırçalayın. Bol su ile durulayarak kurutun. Sonunda istediğiniz görüntüye kavuşacaksınız.

UN

Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse her evde bulunan un ile musluklarınıza eski parlaklığını tekrar kazandırabilirsiniz. Un ile istediğiniz sonucu elde edebilmek için musluklarınızın tamamen kuru olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra musluğun üzerine bir miktar unu serpiştirerek yumuşak bir bez ile musluk parlayana kadar ovalayın. Bir süre sonra döktüğünüz un tamamen kaybolacak ve kireç lekelerinden kurtulan, parlak bir musluğa sahip olacaksınız.