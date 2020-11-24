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Şaşkına döneceksiniz! Musluklarınızı ayna gibi yapıyor unu serpin ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sürekli ıslak ve nemli bir ortamda olan musluklarda zaman içerisinde su ve kireç lekesi oluşmaya başlar. Hatta zaman içerisinde paslanmalar da görebilirsiniz. Kimyasal madde kullanmaktansa evde hem ekonomik hem de sağlıklı doğal yöntemlerle hijyen sağlamanız mümkün. İşte muslukların güzelliğini tekrar ortaya çıkarabilecek püf noktalar…

Şaşkına döneceksiniz! Musluklarınızı ayna gibi yapıyor unu serpin ve...

Temizlikte her detayın kusursuz olmasını isteyen kadınlar için mutfakta ve banyoda bulunan muslukları temizlemek bazen can sıkıcı olabiliyor. Aslında muslukları temizlemek için kullanabileceğiniz en iyi malzemeler evinizde bulunuyor. Muslukların yeni gibi görünmesini sağlamak için bu inanılmaz doğal temizlik ürünleri ile en iyi sonuçları alacaksınız.

LİMONDAN VAZGEÇMEYİN!

Limon barındırdığı asit sayesinde musluklarınızda bulunan kireçleri yok eder ve göz alıcı bir parlaklık sağlar. Limonu ikiye bölüp ardından musluğun kararan bölümlerine sıkarak kullanabilirsiniz. Ya da su ve limon suyunu karıştırarak temiz bir beze bu sıvıyı dökün. Daha sonra musluğu bu bezle sararak üzerini bir streç ile sarın. En az 1 saat süre bekleterek bir fırça yardımı ile musluğu iyice fırçalayın. Bol su ile durulayarak kurutun. Sonunda istediğiniz görüntüye kavuşacaksınız.

UN

Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse her evde bulunan un ile musluklarınıza eski parlaklığını tekrar kazandırabilirsiniz. Un ile istediğiniz sonucu elde edebilmek için musluklarınızın tamamen kuru olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra musluğun üzerine bir miktar unu serpiştirerek yumuşak bir bez ile musluk parlayana kadar ovalayın. Bir süre sonra döktüğünüz un tamamen kaybolacak ve kireç lekelerinden kurtulan, parlak bir musluğa sahip olacaksınız.

DİŞ MACUNU

Diş macunu, sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmanızı sağladığı gibi muslukluklarınızı temizlemek için de mükemmel bir çözümdür. Diş macununu musluğun üzerine sıkarak yumuşak ve pürüzsüz bir bez ile iyice ovalayın. 1-2 dakika ovaladıktan sonra musluğu durulayın. Musluklarınız pırıl pırıl görüntüsüne tekrar kavuştuğunu göreceksiniz. Eğer altın veya bronz bir musluğunuz varsa bu yöntemi önermiyoruz.

KARBONAT

Çok iyi bir leke çıkarıcı olan karbonat musluk temizliğinde güvenle kullanabileceğiniz en iyi doğal malzemeler arasında yer alır. Bir fırçanın üzerine karbonat dökerek musluğunuzu ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Bu işlemi 10 dakika boyunca uygulayarak sonucun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sıra tertemiz ve ışıl ışıl muslukların keyfini çıkarmakta...

SİRKE

Limon gibi etkisi oldukça yüksek olan sirke de musluk temizliğinde tercih edebileceğiniz bir diğer doğal seçenek olarak yerini alır. Asitli yapısı, kireç ve tortuların musluğunuzdan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonatın üzerine sirke dökerek tepkime oluşmasını sağlayabilir ve tıkanmış musluk filtrelerinin açılmasını da sağlayabilirsiniz. İleri derece kireçlenme sorunu yaşıyorsanız bir balonun içerisine sirke doldurarak balonu musluk ağzına yani filtresine geçirip ardından 1 gece bekletin. Sonrasında bir fırça yardımı ile tüm kalıntıları temizleyebilirsiniz.


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