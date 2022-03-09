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Cevdet Türkyolu kimdir? Nerede? FETÖ'cü Cevdet Türkyolu kiminle evli?

09.03.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevdet Türkyolu, Fethullah Gülen ile ilgili sosyal medyada yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Basında yer alan haberler sonrası Cevdet Türkyolu kimdir? Nerede? FETÖ'cü Cevdet Türkyolu kiminle evli? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Cevdet Türkyolu kimdir? Nerede? FETÖ'cü Cevdet Türkyolu kiminle evli?

Cevdet Türkyolu, Fethullahçı Terör Örgütü ele başı Fethullah Gülen ile ilgili Twitter'da yapılan paylaşımların ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Sosyal medyadaki iddialar ile basında yer alan haberler sonrası Cevdet Türkyolu kimdir? Nerede? FETÖ'cü Cevdet Türkyolu kiminle evli? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

CEVDET TÜRKYOLU KİMDİR?

Cevdet Türkyolu 1974 yılında İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurdunda Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen ile tanıştı.

Cevdet Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün çekirdek kadrosunda yer aldı.

O gün itibarıyla Fethullah Gülen'in yanından ayrılmayan ve özel işleriyle ilgilenen Türkyolu, Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde elebaşının özel kalemi olarak çalıştı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu, örgütün emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerinden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan mahrem yapının başına getirilmiştir. "Hususiler"in faaliyetleri, Türkyolu tarafından koordine edilip Gülen'in onayına sunuluyordu.

Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıdaki mahrem imamlar, sorumluluk alanlarındaki örgütsel faaliyetleri Türkyolu'na rapor ediyordu.

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CEVDET TÜRKYOLU NEREDE?

Fethullahçı Terör Örgütü ele başı Fethulllah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçarken Cevdet Türkyolu'nu da beraberinde götürdü.

Cevdet Türkyolu'nun o günden bu yana Fethullahçı Terör Örgütü'nün yeni yönetim merkezi haline gelen Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki malikanede, Fethullah Gülen'in özel sekreteri olarak faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor.

CEVDET TÜRKYOLU KİMİNLE EVLİ?

Cevdet Türkyolu, Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlidir.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen
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