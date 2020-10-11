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Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Samsun’da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Şeyhkoyun Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Şeyhkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Murtaza Akbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbaş ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Murtaza Akbaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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