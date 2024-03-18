Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Aç karnına ceviz suyu içmek neye iyi gelir?

Ceviz, besin içeriği çok zengin olan, kabuklu yemişler arasında yer alan bir meyve türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kabuklu bir yapıya sahip olan cevizin bünyesinde çeşitli vitamin ve mineraller mevcuttur. Cevizin kabuklarının veya iç kısmının suda bekletilmesiyle elde edilen su ise ceviz suyu olarak bilinmektedir. Ceviz suyu faydaları açısından oldukça zengindir. Güçlü bir antioksidan etkiye sahip olan bu suyun insan sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır.

Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Ceviz suyu doğru miktarda tüketildiğinde sayısız yarar sağlayan önemli bir şifa kaynağıdır. Cevizden elde edilen bu su içerisinde vücuda çeşitli yararları olan vitamin, mineral, antioksidan ve önemli yağlar bulunmaktadır.

Ceviz suyu bünyesinde E vitamini, C vitamini, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve B6 vitamini gibi vitamin türlerinin yanı sıra çinko, demir, fosfor, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineraller de barındırır. Ayrıca omega-3 ve çeşitli antioksidan bileşenler yönünden de zengin bir besin olarak bilinmektedir. Ceviz suyunun faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

İçerdiği çeşitli mineral ve vitaminlerden kaynaklı bağışıklığı destekler.

Güçlü antioksidan etkisinden dolayı vücutta biriken zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Erkek üreme sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, cevizin erkeklere faydaları arasında yer alır.

Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi durumların giderilmesinde etkilidir.

Saç sağlığı ve cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Protein bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu için iştah kesici özelliği mevcuttur.

Kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini önemli ölçüde düşürmektedir.

Ceviz suyunun içerisine limon sıkılarak tüketimi ödem söktürücü özellik taşır. Bu özelliği, limonlu ceviz suyunun faydaları arasındadır.

Tiroid hastalığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.

Kabızlık gibi sindirim sistemiyle alakalı problemlerin giderilmesinde etkilidir.

Aç karnına ceviz suyu içmek neye iyi gelir?

Ceviz suyunun özellikle sabah saatlerinde kahvaltıdan önce içilmesi tavsiye edilmektedir. Aç karnına ceviz suyunun tüketimi çeşitli faydalarını da beraberinde getirmektedir. Ceviz suyunun yararlarından biri kötü kolesterol değerlerini düşürmesidir. Kolesterol seviyesinin yüksek olması, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biridir. Aç karnına ceviz suyu içildiğinde kolesterol değerleri kontrol altına alınmakta ve kalp sağlığı korunmaktadır. Kalp krizi, damar tıkanıklığı gibi hastalılara yakalanma oranını düşürmede etkili olan bu su, aynı zamanda karaciğer sağlığının korunmasına da yardımcı olmaktadır.

Ceviz suyu nasıl yapılır?

Ceviz suyunun hazırlanışı ve yapılışı son derece kolaydır. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olan bu suyun hazırlanışında birkaç tane cevize gereksinim duyulmaktadır. Ceviz suyu yaygın olarak cevizin iç kısımlarının suda bekletilmesi ile elde edilmektedir. 1 bardak suyun içerisine birkaç tane ceviz içi konulmakta ve sabaha kadar bekletilmektedir. Ancak ceviz içinin dışında kabukları da suda bekletilebilir.

Bu bağlamda ceviz suyu kaç gün içilir konusu karşımıza çıkabilir. Ceviz suyunun faydalarından yararlanabilmek için eğer ceviz suyu içmek için herhangi bir engel bulunmuyorsa düzenli olarak içilmesi gerekmektedir. Ancak her şeyde olduğu gibi fazla miktarda içilmesi istenmeyen yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Bu yüzden en fazla 15 gün içilmesi ve ardından ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

Geceden cevizi suya koymak ne işe yarar?

Ceviz suyu sağlık açısından son derece önemli bir besin kaynağıdır. Ceviz suyunu elde edebilmek için bir gece öncesinde ceviz içlerinin su içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Özellikle sabah aç karnına içildiğinde önemli faydalar sağlamaktadır. Bu noktada ceviz suyu yağ yakar mı konusu gündeme gelebilir. Ceviz suyu içerisinde çeşitli mineral ve vitaminlerin yanı sıra bol oranda protein de mevcuttur. Protein varlığı metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasında ve yağ yakımının hızlanmasında etkili olmaktadır. Bu yüzden her sabah düzenli olarak aç karnına ceviz suyunun tüketimi, kilo verme sürecini hızlandırmada etkin bir rol oynamaktadır.

Ceviz suyu zararları nelerdir?

Ceviz suyunun önerilen miktardan daha fazla tüketilmesi çeşitli yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Ceviz her ne kadar sağlıklı bir besin kaynağı olsa da hem kendisinin tek başına fazla tüketilmesi hem de suyunun çok içilmesi çeşitli zararları da beraberinde getirebilir.

Ceviz suyu içilmeden bir uzmandan yardım alınmalıdır. Kişinin sağlığı açısından içip içemeyeceği uzman bir doktorun onayı ile kararlaştırılmalıdır. Öte yandan ceviz suyunun çok fazla tüketilmesi neticesinde alerjik reaksiyonlar, şeker hastalığı, obezite gibi sağlık problemleri görülebilir. Bu tür problemler, ceviz suyu zararları arasında yer alır. Bu yüzden kronik bir hastalığı olanların, düzenli ilaç kullananların ve alerjik bir yapıya sahip olanların bu su tüketmeden önce uzman bir doktor görüşü alması önemlidir.

