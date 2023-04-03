Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir?

Cevizin faydaları, zengin içeriğinden gelir. Kalorisi yüksek olmasına rağmen bu atıştırmalık, sağlıklı yağları, mineralleri ve vitaminleri içerir. İyi bir protein kaynağı olduğu için de vegan diyetinde de sıklıkla tercih edilen besinler arasındadır. Sağlığa faydalı yönlerinin yanı sıra ceviz, lezzetiyle de tüm dünyada en çok tüketilen kuruyemiş çeşitlerinden biridir. Bu kuru yemiş sadece atıştırmalık olarak değil, tatlılarla, salatalarla hatta sıcak yemeklerle ve içeceklerle bile tüketilebilir.

Cevizin faydaları nelerdir?

Cevizin faydalarının başında güçlü bir besin kaynağı olması gelir. Parçalara bölünmüş 1 su bardağı cevizde yaklaşık 200 kalori, 4 gr karbonhidrat, 2 gr lif, 20 gr yağ, 20 mg kalsiyum ve bir miktar demir bulunur. Bunlarla birlikte ceviz, manganez, bakır, fosfor, magnezyum, B6 vitamini ve Omega-3 açısından da zengin kaynaktır. Özellikle cevizdeki Omega-3 yağı, kalp sağlığını destekleyen faydalı bir bileşendir. Bununla birlikte cevizdeki sağlıklı yağlar, protein ve lif kombinasyonu doygunluğun ve tokluğun artmasına da katkı sağlar. Bu sayede ceviz, kalorisi yüksek olmasına rağmen kilo vermeye yönelik diyet yapanlar tarafından da tercih edilir. Yüksek besin değeri bu yiyeceği, yüksek şeker ve karbonhidrat içeren birçok atıştırmalığa göre daha sağlıklı hâle getirir.

Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir?

Ceviz başta kalp ve kemik sağlığına iyi gelir. Tip 2 diyabet riskini azaltmaya katkıda bulunur. Cevizin iyi geldiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Kalp krizi ve felç riskinin azalmasına katkıda bulunabilir: Cevizde bulunan doymamış yağ asitleri, zararlı kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesine destek verir. Bu durum da kalp krizi ve felç riskinin azalmasına katkı sağlayabilir.

Cevizde bulunan doymamış yağ asitleri, zararlı kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesine destek verir. Bu durum da kalp krizi ve felç riskinin azalmasına katkı sağlayabilir. Kilo kontrolüne yardımcı olur: Cevizde yer alan lifler, tokluk hissini uzun süre korumunaıza katkıda bulunur. Bu sayede de kilonuzu daha rahat kontrol edebilirsiniz.

Cevizde yer alan lifler, tokluk hissini uzun süre korumunaıza katkıda bulunur. Bu sayede de kilonuzu daha rahat kontrol edebilirsiniz. Tip-2 diyabet riskini düşürmeye destek sağlar: Ceviz, lif içeriği ile uzun süren tokluk yaşamanıza destek verdiği gibi kan şekerinin korunmasına da yardımcı olur. Bu sayede de tip-2 diyabet riskinin azalmasına katkı sağlar.

Ceviz, lif içeriği ile uzun süren tokluk yaşamanıza destek verdiği gibi kan şekerinin korunmasına da yardımcı olur. Bu sayede de tip-2 diyabet riskinin azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürmeye destek verir: Yüksek tansiyon de zararlı kolesterol gibi kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Tuzsuz olarak tüketeceğiniz ceviz, kan şekerini düşürmeye katkı sağlar.

Hastalıklardan korunmak için hekim kontrolüne danışmak önemlidir. Bu sebeple, besin değeri yüksek yiyecekleri beslenme programınıza sadece sağlıklı bir diyet için eklemeniz gerekir. Hastalık durumunda doktora danışmanız şarttır.

Ceviz nelere iyi gelir?

Ceviz, içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde enerji verir. Bu enerji de günü daha hareketli geçirmenize katkı sağlar. Yüksek enerji sebebiyle bu atıştırmalık sporcular tarafından da sıklıkla tercih edilir. Sporcular cevizi daha çok ara öğünlerde kahvenin yanında veya enerji sağlayan smoothie içeceklerinde tüketir. Bununla birlikte ceviz beyin sağlığı için de oldukça destekleyicidir. İçeriğinde yer alan çoklu doyamamış yağ, polifenoller ve E vitamini, beyindeki oksidatif hasarı ve azaltmaya katkıda bulunabilir.

Günde en fazla kaç ceviz yemeliyiz?

Ceviz yağ, karbonhidrat, protein açısından zengindir. Bu sebeple de kalorisi yüksek bir atıştırmalıktır. Zengin içeriği sebebiyle vücut için gerekli mineralleri sağlasa da kontrollü şekilde tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde kilo almanıza neden olabilir. Her gün ceviz tüketmek istiyorsanız ortalama 7 adetin üstüne çıkmamanız gerekir. Ancak bu oran, kişiden kişiye göre değişiklik gösterecektir.

Cevizin insan vücuduna ne faydası var?

Cevizin insan vücuduna faydası, içeriğindeki mineral ve sağlıklı yağlar sebebiyledir. Bu sağlıklı yağ ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek vermekle birlikte pek çok hastalığın oluşması için vücudun korunmasına da yardımcı olur. Kilo kontrolüne sağladığı katkı, verdiği enerji her gün ceviz yemenin faydaları arasında sayılabilir. Ancak bu atıştırmalığı önerilenden fazla tükettiğinizde şişkinlik, bulantı, alerji ve sindirim problemleri yaşama riskiniz de olasıdır. Cevizin faydalarından maksimum derecede yararlanmak için günlük birkaç tane ile kendinizi sınırlandırabilirsiniz.

