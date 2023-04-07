Kekik suyu faydaları nelerdir, zayıflatır mı? Kekik suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Kekik antibakteriyel ve antiviral özellikler taşıyan timol bileşiğini içerdiği için faydalı bir bitkidir. Bu bitkinin hem çiçekleri hem yaprakları hem de yağı, gıdaları tatlandırmanın yanı sıra faydalı özelliklerinden dolayı tedaviye destek olarak da tüketilir. Tedaviye destek için bitki, demlenerek hazırlanır. demlenerek hazırlanan kekik suyu cilde, bağışıklığa ve enfeksiyonlara destek verir. Bitki çayı olarak tüketilebilen bu içecek keskin, çimensi, odunsu ve çiçek notaları belirgin olan bir tada sahiptir. Bu yüzden de aslında oldukça keyifle tüketilebilen, narenciye aromasını taşıyan bir lezzeti bulunur.

Kekik suyu nasıl yapılır?

Kekik suyu, tıpkı diğer bitki çayları gibi yapılır. Demliğin içerisine her fincan için bir tatlı kaşığı kuru kekik koyup 7-10 dakika bekletirseniz kekik suyunuz hazır hale gelir. Demleme süresini kısa tutarsanız, istediğiniz aromayı hissedemezsiniz. Süre çok uzun olduğunda ise çayınız acı olabilir. Bu sebeple, damak tadınıza göre demleme işlemini en fazla 10 dakikalık bir süre içinde tamamlamanız gerekir. Ayrıca kekik suyunu yapmak için french press de kullanabilirsiniz. Standart boy french pressler yaklaşık iki fincan ölçüsündedir. Bu sebeple iki tatlı kaşığı kekik ekleyerek demleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kekik suyu nasıl kullanılır?

Kekik suyu en çok bitki çayı şeklinde tüketilerek kullanılır. Ancak, evde detoks içecekleri hazırlamayı seviyorsanız, içeceklerinizi kekik suyuyla lezzetlendirebileceğinizi unutmayın. Kekik suyu ile hazırlayabileceğiniz tariflere şöyle örnekler verilebilir:

Kereviz sapı, ıspanak, limon, yeşil elma, yarım su bardağı kekik suyu, bir tutam zencefili blenderdan geçirerek sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.

Rendelenmiş kırmızı lahana, iki limon, bir tutam zencefil, çeyrek su bardağı kekik suyu ile kırmızı ve bir o kadar da lezzetli bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz.

Bu iki işlemin yanı sıra hazırladığınız sıcak kekik suyunun içine bal, limon ve zencefil ekleyebilirsiniz. Böylece hem faydalı hem de lezzetli olan bir bitki çayı ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Kekik suyu neye iyi gelir?

Kendine has aroması ve faydaları ile son dönemlerin en popüler bitki çayları arasında yer alan kekik suyu, en başta bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak hastalıklara karşı korunmanıza destek verir. Bunun yanı sıra kekik suyu faydaları:

Kekik yapraklarında bulunan esansiyel yağ, yüzyıllardır doğal bir öksürük ilacı olarak kullanılır.

Hem antibakteriyel özelliği sayesinde hem de yatıştırıcı etkisiyle sıcak kekik çayı, öksürüğe karşı rahatlamanıza katkı sağlar.

A ve C vitaminiyle birlikte kekik, bakır ve manganez içerir. Bu sayede bağışıklığınızın güçlenmesine destek verir.

Bakteriyel enfeksiyon durumunda kekiğin içinde yer alan timol, destekleyici görevi görür. Bu sebeple enfeksiyon yaşadığınızda kekik çayı tüketebilirsiniz. Ancak, hastalık durumunda mutlaka bir hekime danışmanız gerektiğini unutmayın.

Kekik suyu, bitkinin dezenfekte özelliği sayesinde ev temizliğinde bile kullanılabilir.

Evinizde doğal temizleyiciler kullanmak istiyorsanız kekik suyunu deneyebilirsiniz.

Kekik suyunda bulunan timol bakter, virüslere karşı koruyucu etkiler gösterir.

Kekik suyunun böcekleri uzaklaştırmak için de etkili olduğu söylenebilir.

Evinizde bir doğal böcek ilacı hazırlamak isterseniz, zeytinyağı ve kekik suyunu karıştırabilirsiniz.

Kekik suyu, makul miktarlarda kullandığında güvenli kabul edilir. Ancak, her bitki çayı gibi makul miktarlar aşıldığında vücuda zarar verebilir. Karın krampları, baş ağrısı ve baş dönmesi kekik suyu zararları arasında sayılabilir. Güvenli oranı aşmamak için bir günde üç fincandan fazla kekik çayı tüketmemelisiniz.

Kekik suyu zayıflatır mı?

Birçok faydasıyla birlikte kekik suyu, sindirim sisteminin düzenlenmesinde de etkilidir. Bu etkisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Ayrıca içeriğinde yer alan bileşenler antioksidan görevi gördüğünden vücuttan toksinlerle birlikte ödemi de atmaya destek verir. Bu sayede direkt olarak zayıflatmasa bile kilo vermenize katkı sağlayabilir.

Kekik suyu nasıl içilir?

Kekik suyu hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketilebilir. Soğuk içeceklerde kekik suyunu kullanmak için önce demleyip soğutmanız gerekir. Ardından hazırladığınız suyu, detoks içeceklerinize ekleyebilirsiniz. İçeceği sıcak olarak tüketmek istiyorsanız demleme süresi tamamlandıktan sonra kekik suyu, tüketime hazır hale gelir.