Kekik suyu faydaları nelerdir, zayıflatır mı? Kekik suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Kekik antibakteriyel ve antiviral özellikler taşıyan timol bileşiğini içerdiği için faydalı bir bitkidir. Bu bitkinin hem çiçekleri hem yaprakları hem de yağı, gıdaları tatlandırmanın yanı sıra faydalı özelliklerinden dolayı tedaviye destek olarak da tüketilir. Tedaviye destek için bitki, demlenerek hazırlanır. demlenerek hazırlanan kekik suyu cilde, bağışıklığa ve enfeksiyonlara destek verir. Bitki çayı olarak tüketilebilen bu içecek keskin, çimensi, odunsu ve çiçek notaları belirgin olan bir tada sahiptir. Bu yüzden de aslında oldukça keyifle tüketilebilen, narenciye aromasını taşıyan bir lezzeti bulunur.
Kekik suyu, tıpkı diğer bitki çayları gibi yapılır. Demliğin içerisine her fincan için bir tatlı kaşığı kuru kekik koyup 7-10 dakika bekletirseniz kekik suyunuz hazır hale gelir. Demleme süresini kısa tutarsanız, istediğiniz aromayı hissedemezsiniz. Süre çok uzun olduğunda ise çayınız acı olabilir. Bu sebeple, damak tadınıza göre demleme işlemini en fazla 10 dakikalık bir süre içinde tamamlamanız gerekir. Ayrıca kekik suyunu yapmak için french press de kullanabilirsiniz. Standart boy french pressler yaklaşık iki fincan ölçüsündedir. Bu sebeple iki tatlı kaşığı kekik ekleyerek demleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
Kekik suyu en çok bitki çayı şeklinde tüketilerek kullanılır. Ancak, evde detoks içecekleri hazırlamayı seviyorsanız, içeceklerinizi kekik suyuyla lezzetlendirebileceğinizi unutmayın. Kekik suyu ile hazırlayabileceğiniz tariflere şöyle örnekler verilebilir:
Bu iki işlemin yanı sıra hazırladığınız sıcak kekik suyunun içine bal, limon ve zencefil ekleyebilirsiniz. Böylece hem faydalı hem de lezzetli olan bir bitki çayı ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz.
Kendine has aroması ve faydaları ile son dönemlerin en popüler bitki çayları arasında yer alan kekik suyu, en başta bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak hastalıklara karşı korunmanıza destek verir. Bunun yanı sıra kekik suyu faydaları:
Kekik suyu, makul miktarlarda kullandığında güvenli kabul edilir. Ancak, her bitki çayı gibi makul miktarlar aşıldığında vücuda zarar verebilir. Karın krampları, baş ağrısı ve baş dönmesi kekik suyu zararları arasında sayılabilir. Güvenli oranı aşmamak için bir günde üç fincandan fazla kekik çayı tüketmemelisiniz.
Birçok faydasıyla birlikte kekik suyu, sindirim sisteminin düzenlenmesinde de etkilidir. Bu etkisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Ayrıca içeriğinde yer alan bileşenler antioksidan görevi gördüğünden vücuttan toksinlerle birlikte ödemi de atmaya destek verir. Bu sayede direkt olarak zayıflatmasa bile kilo vermenize katkı sağlayabilir.
Kekik suyu hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketilebilir. Soğuk içeceklerde kekik suyunu kullanmak için önce demleyip soğutmanız gerekir. Ardından hazırladığınız suyu, detoks içeceklerinize ekleyebilirsiniz. İçeceği sıcak olarak tüketmek istiyorsanız demleme süresi tamamlandıktan sonra kekik suyu, tüketime hazır hale gelir.