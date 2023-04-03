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Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil nasıl kullanılır, nelere iyi gelir?

31.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karanfil tuzlu yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılabilen, keskin tada sahip bir baharattır. Bu baharat, yaprak dökmeyen ve mersingiller familyasından olan karanfil ağacının tomurcuklarından üretilir. Yoğun bir aromaya sahip olduğu için Hindistan cevizi, tarçın ve zencefil gibi alternatifleriyle birlikte yiyecek lezzet katmak için kullanılır. Ayrıca, sağlığa faydalı olan içeriği sebebiyle bu baharat, alternatif tıpta da destekleyici olarak tercih edilir. Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil nasıl kullanılır, nelere iyi gelir?

Antioksidan özelliği yüksek olan karanfil, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktan bağışıklık sistemine katkı sağlamaya kadar birçok faydasıyla popüler baharatlar arasında yer alır. Bu baharat sağlığa faydalı özelliğini besin değerlerinden alır. 2 gram öğütülmüş karanfil yaklaşık 6 kalori, 1 gr karbonhidrat içerirken günlük manganez ihtiyacının yaklaşık yüzde 55’ini karşılmasıyla dikkatleri çeker. Özellikle manganez içeriği bu baharatı, zengin besin kaynaklarından birisi hâline getirir. Kalorisi düşük olan karanfili, faydalarından yararlanmak için bitki çaylarında, tatlılarda hatta sıcak yemeklerde bile kullanabilirsiniz.

Karanfil nasıl kullanılır?

Bütün veya öğütülmüş karanfil soslara, çorbalara ve pirinçle pişirilen birçok yiyeceğe doğrudan eklenerek kullanılabilir. Ayrıca tarçın gibi baharatlarla hazırlanan kurabiye ve turtalarda alternatif bir lezzet ortaya koymak için tercih edilebilir. Bunların yanı sıra kendiniz için hazırladığınız hemen hemen her bitki çayının içine bir tutam karanfil ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda tek başına karanfille de bir bitki çayı hazırlayarak tüketebilirsiniz. Bunun için french press’e 4 tutam karanfil koymanız ve üzerine bir fincan kaynar su ekleyip 4 dakika kadar demlenmeye bırakmanız yeterli olur. Tüm bu yöntemlerin dışında bu baharat, çiğnenerek de tüketilebilir.

Karanfil nelere iyi gelir?

Zengin bir manganez kaynağı olan ve hoş kokusuyla birçok alternatifinden daha çok sevilen karanfil, yüksek antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede, kronik hastalıkların gelişmesine sebep olan hücre hasarını da azaltmaya katkıda bulunur. Özellikle içerdiği öjenol, içeriğindeki en yararlı antioksidanlardan birisidir. Karanfilin faydaları arasında aşağıdakiler de yer alır:

  • Karanfil, antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Bu sayede, insanlık tarihi boyunca ağız sağlığı için de destekleyici olarak kullanılmıştır.
  • Karanfil suyuyla hazırlanmış bir gargara diş etlerinin güçlenmesine yardımcı olur.
  • İçeriğinde yer alan öjenol,inflamasyonun azalmasına destek vererek karaciğer sağlığının gelişmesine katkıda bulunur.
  • Karanfilin özünde bulunan nigerisin, zengin içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.
  • Manganez, kemikler için oldukça yararlı bir mineraldir. Manganez içeriği ile karanfil, kemikleri güçlendirmeye destek sağlar.
  • Karanfilin antimikrobiyal özelliği ile mide ülserinin tedavisine destek verebilir. Ancak, hastalık durumunda mutlaka hekime danışılması gerekir.

Tüm bu faydalarının yanı sıra karanfil hoş kokusu sayesinde aromaterapi özelliği de sağlar. Özellikle karanfil yağını kaynatarak bu hoş kokunun evinize yayılmasını sağlayabilirsiniz.

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Karanfil çiğnemek ne işe yarar?

Karanfil çiğnemek, bu baharatın faydalı özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olur. Pek çok sağlıklı gıdada olduğu gibi, sağlıklı ve dengeli bir diyetin parçası olarak bu baharatı gündelik yaşamınıza dahil ederek faydalı özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ancak, karanfil çiğnemenin faydaları arasında en çok ağız kokusunun engellemesi yer alır. Karanfili çiğnediğinizde daha ferah bir nefes hissedersiniz. Bununla birlikte baharatın özünün dişlerinize olan faydalarından da yararlanırsınız.

Karanfil kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Karanfili kaynatıp içmek, baharatın özünü en iyi şekilde tüketmenize destek sağlar. Bununla birlikte karanfil çayı, keskin ancak bir o kadar da lezzetli bir içecektir. Ancak karanfilde yer alan öjenol, yüksek miktarda tüketildiğinde toksik etki gösterebilir. Bu durum özellikle çocuklarda karaciğer hasarına neden olabilir. Öjenol sebebiyle oluşabilecek bu yan etki, karanfilin zararları arasında sayılabilir. Karanfilin diğer yan etkileri şöyle sıralanabilir:

  • Karanfil, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girerek kanama riskini artırabilir.
  • Kan şekerinin çok fazla düşmesine sebep olabilir.
  • İçeriğinde yer alan öjenol sebebiyle alerjik etki gösterebilir.

Tüm bu yan etkileri genellikle çok fazla karanfil tüketildiğinde ortaya çıkar. Ancak, kontrollü şekilde karanfil tüketirseniz yan etkileri yaşama olasılığınız oldukça düşük olur.

Karanfil günde ne kadar tüketilmeli?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük olarak 1 kilogram vücut ağırlığı başına maksimum 2.5 mg karanfil tozu tüketilmelidir. Ancak bu oranın göreceli olduğunu, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve sürekli ilaç kullananlar için değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekir. Günlük bir fincan karanfil çayı içmenizde genellikle herhangi bir mahsur olmaz. Ancak, fazlasını tüketiyorsanız bir hekime danışmanız fayda sağlayabilir.

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Karanfil yağının faydaları nelerdir?

Karanfil yağının faydalarının başında özellikle, diş ağrılarının geçirmeye yardımcı olması gelir. Özellikle, çürükler sebebiyle ağrı oluşan bölgede uyuşma hissi verir. Ancak bu durum da mutlaka bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Bunun yanı sıra karanfilin saça faydaları da oldukça fazladır. Karanfil yağını farklı uçucu yağlar veya zeytinyağı ile karıştırarak saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Böylece yağın içinde yer alan mineraller, saçlarınızın güçlenmesine, canlı ve parlak görünmesine yardımcı olacaktır.

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