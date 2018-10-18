Ceviz, kabuğundan suyundan olsun her türlü faydalandığımız ve severek tükettiğimiz bir besindir. Milattan önce 7000li yıllara dayanan geçmişi ile cevizin faydaları yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmış ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılmıştır. Günde bir avuç ceviz yiyerek sağlığınıza büyük katkı sağlayabilirsiniz. Cevizin sadece yemiş kısmından değil aynı zamanda suyundan, yağından ve kabuğundan da birçok fayda edilir. Peki cevizin faydaları nelerdir? Ceviz hangi hastalıklara, nelere iyi gelir? CEVİZİN FAYDALARI Beyin ve kalp sağlığı açısından cevizin faydaları çok önemlidir. Omega 3 bakımından en zengin yemiş olan ceviz, bu özelliği ile kalp hastalıkları riskini yüzde 30, inme riskini de yüzde 49 azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda cevizin sperm sağlığı bakımından da etkili olduğu belirlenmiştir. Antioksidan olan polifenoller cevizin içeriğinde yüksek oranda bulunmaktadır. Bu özelliği ile kalp hastalığı ve kanserden korunmayı sağlar. KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Günlük olarak düzenli tüketilen cevizin birçok kanser türünü önlediği yapılan araştırmalar sonucunda çıkartılmıştır. Bu kanser türleri ise prostat, göğüs kanseri ve pankreas kanseridir. Cevizin en etkili olduğu kanser türü ise prostat kanseri olduğu ve yüzde 30-40 oranında yakalanma riskini azalttığı belirlenmiştir. Bunu tespit etmek için fareler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Fareler iki gruba ayrılarak bir gruba ceviz verilmiş, diğer gruba verilmemiştir. Ceviz verilen grupta prostat tümörünün küçüldüğü ve zararsız hale geldiği görülmüştür. Ceviz ve kanser önleme konusunda bir diğer pankreas kanserine karşı yapmıştır. 75 kişi üzerinde yapılan araştırmada günlük olarak bir avuç cevizi düzenli olarak tüketenlerin pankreas kanserine yakalanma oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. KALP SAĞLIĞINI KORUR Cevizde kalp sağlığı için gerekli olan L-arginin adlı amino asidi içermektedir. L-arginin ise hücre düzeyinde çok yönlü rol oynar, büyüme hormonu salımınında uyarıcı görevi yapar. Ve pek çok cinsel bozukluklar ve üreme sorunlarının tedavisinde yardımcı olan bu amino asit, sperm hareketliliğini ve sayısını artırması bakımında kısır tedavisinde etkilidir.

Kalp sağlığı açısından faydalı olan bu amino asidi içeren cevizden günlük 100 gram tüketen kişiler, aynı zamanda alacağı antioksidan ile gerekli olan vitaminleri sağlamış olacaktır. Ceviz, omega 3 yağ asitleri içeriği ile kalp ve damar yapısının korunmasında önemli etmendir. MİKROPLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Ceviz, antioksidan etkisi ile vücudunuzdaki toksinleri atar. Bu ise sizin daha sağlam ve güçlü olmanızı sağlayarak dışarıdan gelecek mikroplara karşı doğal bir kalkan görevi yapar. Bu şekilde günlük düzenli olarak tüketilen ceviz ile birlikte yaşlanmayı geciktirir, vücudun daha genç kalmasını sağlar. KİLO VERMENİZİ SAĞLAR Cevizin 100 gramında 654 kalori vardır. Buna rağmen ceviz kilo vermenize yardımcı olur. Bunu da tokluk hissi veren doyurucu içeriği ile sağlar. Bir adet cevizin içinde 2.5 gram omega 3-4 gram protein ve 2 gram lif bulunur. Bunlar ile ceviz tokluk hissi vererek kilo alımının önüne geçer. Bu yüzden günlük bir avuç ceviz tüketimi diyet listesine eklenmesi gerekir. BEYİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR

Şekil olarak beyine benzeyen ceviz içeriğinde bulunan E vitamini, folat, omega 3 yağları ve antioksidan ile beyin işlevlerine ve sinir sistemine olumlu yönden katkısı olur. DİYABETİN DOĞAL İLACIDIR Diyabet 2 tedavisinde yardımcı vitaminleri içeren ceviz ile yapılan bir araştırma diyabet risklerinin ortadan kalktığını göstermiştir. Bunun için genç ve kilo sorunu olan kişilere 3 ay boyunca günde bir avuç ceviz verilmiş ve sonuçları gözlemlenmiş. Cevizin kilo verdirerek bu deneklerin diyabet riskinin gittiği belirlenmiştir. Kadınlar üzerinde yapılan başka bir araştırma da aynı sonuçları vermiştir. Bu deneyde ise bir haftada 2 defa birer avuç ceviz yiyen kadınların, yemeyen kadınlara göre diyabete yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlenmiştir. UYKU SORUNUNU ÇÖZER Saymakla faydaları bitmeyen ceviz, uyku sorunu yaşayanlar da içinde bir çözümdür. Bunu da içinde bulundurduğu triptofan adlı aminoasit ile sağlar. Melatonin üretimine katkı sağlayan bu aminoasidin yüzde 17’sini günlük bir avuç ceviz yiyerek sağlamak mümkündür. Yatmadan bir saat önce yenilen ceviz ile rahat bir uyku çekmeniz mümkündür.

SAÇLARI GÜÇLENDİRİR Saç bakımında önemli bir vitamin olan B7 ya da biotin, ceviz içerisinde yeterli miktarda bulunmaktadır. Biotin yetersizliği saç dökülmesine sebep olacağı için bu eksikliği ceviz tüketimi ile karşılayabilir ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. HAMİLELİKTE BEBEK İÇİN FAYDALI Hamileliğiniz sırasında yenilen ceviz ile bebeğin ileride yaşayacağı birçok sorun ortadan kaldırılmış olur. Özellikle bebeğinizin alerjiye karşı dirençli ve daha sağlıklı olmasını sağlar. STRESİ AZALTIR Ceviz, içerisinde bulunan lif, doymamış yağ asidi ve antioksidan sayesinde kan basıncını düzenleyerek, vücudunuzu rahatlatır ve stresinizi azaltır. CEVİZİN DİĞER FAYDALARI İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsakları temizler. Kabızlık sorununu giderir. Kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar. Akciğer hastalıklarına karşı savunma mekanizması oluşturur. Cilt sağlığını korur. Cildin yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlar. CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI Cevizin faydaları kadar suyunun da birçok yararı sayılabilir. Ceviz suyunu hazırlamak için 10 adet cevizi 6 bardak ılık su içinde 7-8 saat demlenmeye bırakmak gerekiyor. Ceviz suyundan sabahları aç karnına bir bardak, akşamları tok karnına bir bardak içmeniz ile aşağıdaki faydaları gözlemleyebilirsiniz.

1- Göbek eritmeye yardımcı olur. 2- Karın şişliğine ve gaz problemine iyi gelir. 3- Tiroid değerlerinin normale dönmesini sağlar. 4- Karaciğeri güçlendirerek hormonları dengeler. 5- Detoks etkisi ile vücudu temizler. 6- Düzenli içimi ile yorgunluğu ve halsizliği alır. 7- Çocuklarda zeka gelişimin destekler. CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI Ceviz için aynı yararları kabuğu içinde saymak mümkün. Kalp sağlığı için önemli olan omega 3 yağ asidi, ceviz kabuğunda da mevcuttur. Zayıflatan ceviz kabuğu tarifi ile pek kişi olumlu sonuç almıştır. Evet ceviz kabuğu kilo vermenizi sağlar. Diyetinize ekleyeceğiniz ceviz kabuğu tarifi ile kilo verebilirsiniz. Ceviz kabuğu tarifi ise şudur; Gerekli olanlar, 6 adet ceviz, 1 litre su ve 2 yemek kaşığı sirke. Ceviz kabuklarının alt ve üstlerinden birer delik açarak suya koyuyoruz ve üzerine sirkeyi ekliyoruz. Karışımı 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Ve sonrasında soğumaya bırakılan bu suyu, sabah ve akşam aç karnına birer bardak içiyoruz. CEVİZİ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Cevizin en sağlıklı ve güvenilir tüketim şekli, kabuklu olarak satın almak ve yemeden önce kırıp tüketmektir. Eğer kabuklu olanı zor geliyorsa açık olarak alacağınız cevizde ilk dikkat etmeniz rengi olmalıdır. Cevizin renginin özellikle beyaz olmasına dikkat edin. Çünkü sararma ve koyu renk cevizdeki küflenme belirtisidir. Bu küfler aflatoksin içermesi nedeniyle ileriki dönemlerde karaciğer kanserine neden olabilir.