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CEVİZLİBAĞ'DAKİ TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 08:43 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bir aracın motoru yola fırladı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Demirbaş'ın aşırı süratli kullandığı 34 FB 7405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Mustafa Erdoğan yönetimindeki 34 EM 1135 plakalı araca arkadan çarptı. Erdoğan yönetimindeki otomobil önce orta refüjdeki direğe sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken, kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Erdoğan çevredeki sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yola yatırılan Erdoğan'ın üzeri battaniye ile örtüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, polis ekipleri ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araç
-Fırlayan motor
-Yerdeki yaralı
-Genel ve detaylar

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