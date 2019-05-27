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ÇEVRE DOSTLARI KADIKÖY’DE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali, Türkiye’deki çevre dostlarını bir araya getirdi. 3 gün düzenlenen festival ziyaretçi akınına uğradı.

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali, Türkiye’deki çevre dostlarını bir araya getirdi. 3 gün düzenlenen festival ziyaretçi akınına uğradı.
Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda “Betonu Kırmak! Toprakla Buluşmak!" sloganıyla düzenlenen festival 3 gün boyunca binlerce çevre dostunu ağırladı. İklim değişikliği başta olmak üzere tüm çevre sorunlarına bireysel veya topluluk olarak farklı çerçevelerden gelen bileşenlerle, çözümler üretmeyi, ekolojik yaşama dair başarılı örnekler sunmayı amaçlayan, ilk iki yılda 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.
Ekolojinin ruhuna uygun katılımcı ve şeffaf bir anlayışla programı oluşturulan, doğaya emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve toplulukların stantları ile yer aldığı, çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştığı festivalde; atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer aldı. Vatandaşlar 24-25-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde keyifli vakit geçirdi.

“ÇEVRE, ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKACAĞIMIZ BİR DEĞERDİR"
Çevre dostu Semih Bilgin, “Çevre, çocuklarımıza miras bırakacağımız bir değerdir. Her geçen gün de kirlenmektedir. Kadıköy’de yer alan çayır, park, kıyı gibi pek çok alan giderek yok oluyor. Bizim bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.
Kendisini çevreci aktivist olarak tanımlayan Ayla Aydın, "Çevre en önemli mesajımızdır. Kadıköy’ün sorunlarını dile getirmek için buraya geldik. Belediyemize böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Çevre dernekleri olarak buraya geldik. Çok güzel bir etkinlik" dedi.

"ATMADAN ÖNCE DÜŞÜNELİM, DEVİR EKONOMİ DEVRİ"
Atık maddelerden çeşitli ürünler yaptıklarını kaydeden Sanatçı Zeliha Sunal, üzerindeki tişörtte bulunan süslemeleri atık açma halkalarından yaptıklarını ifade etti. Çevre mesajı veren Sunal, “Atıksız Yaşam Stantında ‘Atmadan önce düşünelim, devir ekonomi devri’ diyerek yola çıktık. Bu atıkların tekrar tekrar kullanılabileceğini göstermek için çeşitli objeler yaptık" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Vatandaşlarla röportaj
-Etkinlik alanı detay
-Standlardan detaylar

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